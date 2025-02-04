«Рубин» сыграл вничью с узбекским «Сурханом» в матче второго сбора

фото: rubin-kazan.ru

Сегодня «Рубин» на вторых сборах в Турции сыграл вничью с узбекским «Сурханом» (2:2).

Первый тайм прежде всего запомнился офсайдами со стороны казанской команды и ее неудачными действиями в атаках. Тем не менее на 23-й минуте Энри Мукба мог вывести «Рубин» вперед, но с близкого расстояния пробил мимо ворот. А вот соперник оказался точен и свой момент реализовал. На 25-й минуте Илья Рожков неудачно навесил мяч на партнера, из-за чего его перехватил игрок противника Джахонгирбек Абдусаломов, который и забил мяч, 0:1. На 31-й минуте Олег Иванов мог восстановить ничейный счет, но вратарь вытащил удар. А уже на 32-й минуте Мухаммад-Али Абдулрахмонов забил второй мяч для своей команды, Рожков вновь сыграл неуверенно и не сумел перехватить навесную передачу, 0:2.

Во втором тайме «Рубин» выпустил на поле Мирлинда Даку, который на 52-й минуте забил первый мяч для казанцев и сократил отставание, 1:2. Затем казанцы продолжали давить соперника, но безрезультатно. Но на 76-й минуте Велдин Ходжа сумел сравнять счет ударом в нижний правый угол, 2:2. Однако выйти вперед «Рубин» все же не сумел, встреча закончилась ничьей.

В следующем матче на сборах команда Рашида Рахимова встретится с «Нефтчи». Матч состоится 9 февраля.