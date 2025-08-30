«Рубин» сыграл вничью с «Оренбургом»
В матче 7-го тура российской Премьер-лиги «Рубин» сыграл вничью с «Оренбургом».
В составе казанцев дублем отметился Мирлинд Даку (16, 34). У хозяев отличился Геделн Гузина (52) и Хорди Томпсон (72).
После 7 туров «Рубин» по-прежнему занимает 5-е место таблице РПЛ. В его активе 11 очков.
«Оренбург» находится на 11-м месте с 7–ю очками.
Ближайший матч татарстанцы проведут послезавтра, 12 сентября, на домашнем стадионе «Ак Барс Арена» против махачкалинского «Динамо». Время начала матча 21:00 по московскому времени.