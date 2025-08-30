news_header_top
30 августа 2025 17:20

«Рубин» сыграл вничью с «Оренбургом»

«Рубин» сыграл вничью с «Оренбургом»
Фото: rubin-kazan.ru

В матче 7-го тура российской Премьер-лиги «Рубин» сыграл вничью с «Оренбургом».

В составе казанцев дублем отметился Мирлинд Даку (16, 34). У хозяев отличился Геделн Гузина (52) и Хорди Томпсон (72).

После 7 туров «Рубин» по-прежнему занимает 5-е место таблице РПЛ. В его активе 11 очков.

«Оренбург» находится на 11-м месте с 7–ю очками.

Ближайший матч татарстанцы проведут послезавтра, 12 сентября, на домашнем стадионе «Ак Барс Арена» против махачкалинского «Динамо». Время начала матча 21:00 по московскому времени.

