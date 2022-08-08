«Рубин» сыграл вничью с «Нефтехимиком» в матче 4-го тура Первой лиги

«Рубин» на гостевом стадионе в Нижнекамске сыграл вничью с местным «Нефтехимиком» со счетом 2:2.

Игра против нижнекамского клуба стала для подопечных Леонида Слуцкого четвертой в рамках сезона Первой лиги. В первом туре «рубиновые» оказались сильнее московской «Родины» (2:0), во втором уступили красноярскому «Енисею» (2:3), а в третьем сыграли вничью с «Уфой» (0:0).

В матче против «Нефтехимика» ворота казанцев в очередной раз занял голкипер Юрий Дюпин, а с капитанской повязкой команду на поле вывел Олег Иванов.

Стоит отметить, что первое татарстанское дерби сезона для «Рубина» обслуживала судейская бригада во главе с Артемом Галимовым.

Уже на второй минуте матча «Рубин» усилиями Виталия Лисаковича открыл счёт в матче. Для белорусского форварда казанцев этот гол стал первым в сезоне. После этого инициатива целиком и полностью перешла на сторону нижнекамцев. В течение всего первого тайма хозяева создали массу опасных моментов, но голкипер Юрий Дюпин сумел сохранить свои ворота на замке, а счёт так и остался неизменным - 1:0.

Во второй половине матча капитан казанцев Олег Иванов получил красную карточку и оставил «Рубин» в меньшинстве. Сразу после этого хозяева сравняли счёт в матче, ножницами через себя ворота Дюпина поразил Роман Денисов. После этого команды обменялись забитыми мячами, на гол Фамейе «Нефтехимик» ответил голом Котова, а матч так и завершился со счётом 2:2.

После четырех туров «Рубин» и «Нефтехимик» с 5 очками делят девятое место в турнирной таблице Первой лиги. От лидирующего «КАМАЗа» из Набережных Челнов подопечные Леонида Слуцкого и Кирилла Новикова отстают на 5 баллов.

В пятом туре чемпионата Первой лиги «Рубин» сыграет дома против краснодарской «Кубани». Игра состоится 15 августа в 18:00 по московскому времени.

«Нефтехимик» (Нижнекамск) – «Рубин» (Казань) — 2:2 (0:1, 2:1)

Стартовый состав «Рубина»: Дюпин – Кабутов, Мартынович, Грицаенко, Самошников – Чуперка, Зотов, Иванов – Лисакович, Косарев, Фамейе