«Рубин» сыграл вничью с «Крыльями Советов» в матче 23-го тура РПЛ

Фото: rubin-kazan.ru

«Рубин» сыграл вничью на выезде с «Крыльями Советов» (1:1) во встрече 23-го тура РПЛ.

В стартовом составе «Рубина» с первых минут появился нападающий Мирлинд Даку. Напомним, участие албанского форварда в матче было изначально под вопросом в связи с полученной в марте травмой.

В первом тайме «Крылья Советов» вышли вперед на 16-й минуте. Фернандо Костанца забросил мяч на Томаса Галдамеса, который пробил по воротам Евгения Ставера. Иван Сергеев в момент удара по-хоккейному подставил ногу и направил снаряд в сетку – 1:0.

Во втором тайме главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов попытался освежить команду, выпустив на поле Валентина Ваду и Олега Иванова. Замены наставника казанцев сработали эффективно. Иванов обострил игру, а Вада реализовал пенальти на 87-й минуте – 1:1.

Отметим, что на 84-й минуте красную карточку в составе «Рубина» получил защитник Егор Тесленко.

Следующий матч «Рубин» проведет дома против «Локомотива» 12 апреля. Начало матча – в 17:00 по мск.