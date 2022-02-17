«Рубин» сыграл вничью с «Динамо» в контрольном матче в закрытом режиме

«Рубин» в контрольном матче в турецком Белеке сыграл вничью против московского «Динамо» со счетом 2:2.

Стоит отметить, что по просьбе бело-голубых игра прошла в закрытом режиме.

За казанский клуб голами отметились Хвича Кварацхелия и Монтассар Тальби. У «динамовцев» отличились Арсен Захарян и Даниил Фомин.

В следующих матчах на тренировочном сборе «Рубин» сыграет 20 февраля с ЦСКА и 21 февраля с казахстанским «Тоболом». Первый официальный матч после зимней паузы казанцы сыграют 28 февраля в гостях против санкт-петербургского «Зенита».