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Спорт
17 февраля 2022  21:25
Дамир Садриев

«Рубин» сыграл вничью с «Динамо» в контрольном матче в закрытом режиме

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«Рубин» в контрольном матче в турецком Белеке сыграл вничью против московского «Динамо» со счетом 2:2. 

Стоит отметить, что по просьбе бело-голубых игра прошла в закрытом режиме. 

За казанский клуб голами отметились Хвича Кварацхелия и Монтассар Тальби. У «динамовцев» отличились Арсен Захарян и Даниил Фомин.

В следующих матчах на тренировочном сборе «Рубин» сыграет 20 февраля с ЦСКА и 21 февраля с казахстанским «Тоболом». Первый официальный матч после зимней паузы казанцы сыграют 28 февраля в гостях против санкт-петербургского «Зенита».

#фк рубин #Футбол
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