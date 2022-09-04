«Рубин» сыграл вничью с «Аланией» в рамках 8-го тура Первой лиги

«Рубин» на домашнем стадионе «Ак Барс Арена» в Казани сыграл вничью с «Аланией» со счетом 2:2.

Игра против владикавказского клуба стала для подопечных Леонида Слуцкого восьмой в рамках сезона Первой лиги. Стоит отметить, что перед игрой казанцы с 12 очками занимали 4-е место в турнирной таблице. В свою очередь, владикавказский клуб имел в своем активе 14 баллов и располагался на третьем месте в турнирной таблице Первой лиги.

Так, место в воротах казанцев снова занял Юрий Дюпин, а с капитанской повязкой команду на поле вывел Илья Самошников. Кроме того, свои дебютные матчи за «Рубин» провели Руслан Безруков и Алан Дзагоев.

Игру обслуживала судейская бригада во главе с Алексеем Сухим.

Первый тайм прошел при игровом и территориальном равенстве обеих команд. Первые минуты матча остались за «Рубином», а все последующее время первого тайма за исключением последней пятиминутки – за «Аланией». Единственный относительно опасный момент команды соорудили лишь под самый занавес сорокопятиминутки: новичок команды Безруков не реализовал выход один на один и упустил возможность забить дебютный гол в составе казанского клуба.

Сразу после перерыва хозяева усилиями Виталия Лисаковича вышли вперед. Произошло это на 61 минуте матча. Для белорусского форварда, который забил после передачи Ильи Горбунова, данный гол стал третьим в сезоне. Еще через 15 минут сольный проход Ильи Самошникова завершился шикарным голом в дальний угол ворот. На 82 минуте «Алания» сумела отквитать один мяч с пенальти, а на 88 минуте с углового забила второй гол. Итоговый счет – 2:2.

После восьми туров казанский клуб с 13 очками занимает восьмое место в турнирной таблице Первой лиги. От лидирующего «КАМАЗа» подопечные Слуцкого отстают на 5 баллов.

В девятом туре чемпионата Первой лиги «Рубин» сыграет в гостях против московского «Велеса». Игра состоится 11 сентября в Домодедово.

«Рубин» (Казань) — «Алания» (Владикавказ) 2:2 (0:0, 2:2)

Состав «Рубина»: Дюпин – Самошников, Тесленко, Грицаенко (Кабутов), Аднан – Мусаев, Зотов, Дзагоев (Чуперка) – Горбунов, Лисакович, Безруков