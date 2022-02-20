«Рубин» сыграл вничью против ЦСКА в контрольном матче в Турции

«Рубин» сыграл вничью с ЦСКА со счетом 1:1 в рамках контрольного матча на тренировочных сборах в турецком Белеке.

Единственный гол в составе казанцев на 88-й минуте встречи забил атакующий полузащитник Сеад Хакшабанович. У армейцев голом отметился центральный защитник Игорь Дивеев.

Стоит отметить, что эта ничья стала для «Рубина» уже шестой на тренировочном сборе в Белеке.

Следующий контрольный матч казанцы проведут 21 февраля против казахстанского «Тобола». Первая официальная игра после зимнего перерыва состоится 28 февраля в Санкт-Петербурге с местным «Зенитом».