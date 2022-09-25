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Спорт
25 сентября 2022  08:50

«Рубин» сыграет в Ярославле с «Шинником» в рамках 11-го тура Первой лиги

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Сегодня казанский «Рубин» на гостевом поле «Шинник» в Ярославле встретится с одноименной командой во встрече 11-го тура Первой лиги.

После десяти туров подопечные Леонида Слуцкого с 19 баллами занимают 2-е место в таблице Первой лиги. В свою очередь, ярославский клуб отстает от «Рубина» на 7 баллов и располагается на 11-й строчке в турнирной таблице.

Стоит отметить, что встреча начнется в 16.00 по московскому времени.

Напомним, сегодня свои игры проведут два других клуба из Татарстана. «КАМАЗ» сыграет в «Москве» с Велесом, а «Нефтехимик» – с «Краснодаром-2».

#фк рубин #футбол #первая лига
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