«Рубин» сыграет в Казани товарищеский матч против «Крыльев Советов»

Сегодня «Рубин» сыграет в Казани товарищескую игру с «Крыльями Советов» в рамках подготовки к старту сезона Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Стоит отметить, что для казанского клуба эта игра станет третьей в нынешнем межсезонье. Ранее подопечные Леонида Слуцкого с минимальным счетом победили «Акрон» (1:0) и разгромили «КАМАЗ» со счетом 5:0.

Игра «Рубин» – «Крылья Советов» состоится на стадионе «Ак Барс Арена» и начнется в 15.00 по московскому времени.

Напомним, самарский клуб готовится к старту сезона Российской Премьер-лиги в столице Татарстана на стадионе «Центральный».

Ранее стало известно расписание игр казанцев в чемпионате Первой лиги сезона 2022/23.

Календарь первых пяти туров «Рубина»:

1-й тур: «Рубин» – «Родина» (Москва)

2-й тур: «Енисей» (Красноярск) – «Рубин»

3-й тур: «Рубин» – «Уфа» (Уфа)

4-й тур: «Нефтехимик» (Нижнекамск) – «Рубин»

5-й тур: «Рубин» – «Кубань» (Краснодар)