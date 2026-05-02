news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
На главную ТИ-Спорт 2 мая 2026 09:47

Читайте нас в
Телеграм
«Рубин» сыграет в Калининграде против «Балтики» в 28-м туре РПЛ
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Казанский «Рубин» сыграет на выезде с «Балтикой» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги. Встреча пройдет в Калининграде и начнется в 16:30 по московскому времени.

После 27 туров «Балтика» занимает пятое место в турнирной таблице с 45 очками. «Рубин» идет седьмым, у команды 39 баллов. В предстоящей игре казанцам не сможет помочь Игор Вуячич – он пропустит матч из-за перебора желтых карточек.

В первом круге «Рубин» уступил «Балтике» в Казани со счетом 0:3. При этом сейчас команда из столицы Татарстана находится в хорошей форме: ее беспроигрышная серия в чемпионате достигла восьми матчей. «Балтика» же, напротив, не выигрывает уже пять игр подряд.

#футбол #фк рубин
news_right_1
news_right_2
news_bot
Жителей Татарстана предупредили о тумане, ожидающемся завтра

1 мая 2026

1 мая 2026
Новости партнеров