«Рубин» сыграет в Калининграде против «Балтики» в 28-м туре РПЛ

Казанский «Рубин» сыграет на выезде с «Балтикой» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги. Встреча пройдет в Калининграде и начнется в 16:30 по московскому времени.

После 27 туров «Балтика» занимает пятое место в турнирной таблице с 45 очками. «Рубин» идет седьмым, у команды 39 баллов. В предстоящей игре казанцам не сможет помочь Игор Вуячич – он пропустит матч из-за перебора желтых карточек.

В первом круге «Рубин» уступил «Балтике» в Казани со счетом 0:3. При этом сейчас команда из столицы Татарстана находится в хорошей форме: ее беспроигрышная серия в чемпионате достигла восьми матчей. «Балтика» же, напротив, не выигрывает уже пять игр подряд.