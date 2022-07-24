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Спорт
24 июля 2022  10:03

«Рубин» сыграет в гостях с красноярским «Енисеем» в матче 2-го тура Первой лиги

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Сегодня «Рубин» сыграет в Красноярске с «Енисеем» в рамках 2-го тура Первой лиги.

Казанский клуб одержал победу в первом матче чемпионата над московской «Родиной» со счетом 2:0. В свою очередь, «Енисей» сыграл вничью с ульяновской «Волгой» – 1:1.

Противостояние обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным.

Стоит отметить, что по просьбе хозяев встреча состоится на искусственном поле манежа «Футбол-Арена Енисей» и начнется в 13.00 по московскому времени.

#фк рубин #футбол #первая лига
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