«Рубин» сыграет в финальном этапе первенства России по футболу среди спортшкол

Завтра, 11 июня, в Крымске (Краснодарский край) стартует финальный турнир первенства России по футболу среди команд спортивных школ, составленных из игроков 2006 года рождения. В числе 16-ти команд участниками финального этапа станут и футболисты казанского «Рубина».

Татарстанцы сыграют в группе А, где их соперниками будут команды «Зенит» (Санкт-Петербург), «Урал» (Екатеринбург) и «Локомотив» (Москва).

В матче первого тура «Рубин» сыграет с «Уралом», затем 12 июня с «Локомотивом» и 14 июня с «Зенитом». Команды, которые займут в своих группах первые два места выйдут в четвертьфинал. Клубы, занявшие на групповом этапе 3 и 4 места разыграют между собой 9-16 места.

Турнир завершится 20 июня, в этот день будут сыграны матч за 3-е место и финал.