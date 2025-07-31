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На главную ТИ-Спорт 31 июля 2025 09:10

«Рубин» сыграет сегодня с «Оренбургом» в рамках 1 тура Кубка России Пути РПЛ

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«Рубин» сыграет сегодня с «Оренбургом» в рамках 1 тура Кубка России Пути РПЛ
Фото: rubin-kazan.ru

«Рубин» сегодня на «Ак Барс Арене» проведет первую встречу в рамках Кубка России Пути РПЛ. Начало матча – в 19:30 по мск, в соперниках у казанцев – «Оренбург».

В прошлом розыгрыше Кубка России команда Рашида Рахимова заняла вторую строчку в группе с «Зенитом», «Акроном» и «Факелом». В четвертьфинале казанцы уступили ЦСКА по сумме двух матчей, а потом вылетели от «Урала» в Пути регионов.

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА. В 2025 году «армейцы» завоевали также Суперкубок России, победив с минимальным счетом «Краснодар» (1:0).

#фк рубин #футбол
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