«Рубин» сыграет с «Зенитом», «Ахматом» и «Торпедо» в групповом этапе Кубка России

Фото: rubin-kazan.ru

Пресс-служба Российской Премьер-лиги опубликовала группы Пути РПЛ Кубка России.

В группе A сыграют «Зенит», «Рубин», «Ахмат» и «Торпедо». В группе B – «Краснодар», московское «Динамо», «Крылья Советов» и «Сочи». В группе C – «Спартак», «Ростов», махачкалинское «Динамо» и «Пари НН». В группе D – ЦСКА, «Локомотив», «Акрон» и «Балтика».

Напомним, действующим обладателем Кубка России является ЦСКА. «Армейцы» в Суперфинале обыграли «Ростов» (0:0, 4:3 по пенальти).

12 июля в Казани ЦСКА сразится с «Краснодаром» за Суперкубок России. Игра начнется в 18:00 по мск.