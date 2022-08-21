«Рубин» сыграет с «Волгой» в Ульяновске в матче 6-го тура Первой лиги

Сегодня «Рубин» сыграет в Ульяновске с «Волгой» в матче 6-го тура Первой лиги.

После пяти туров подопечные Леонида Слуцкого с 8 очками занимают 4-е место в турнирной таблице. В свою очередь, ульяновский клуб имеет в своем активе всего 1 балл и замыкает турнирную таблицу Первой лиги.

Первое волжское дерби сезона для казанцев обслужит судейская бригада во главе с Игорем Низовцевым.

Стоит отметить, что встреча состоится на стадионе «Труд» в Ульяновске, она начнется в 12.45 по московскому времени.

Напомним, помимо «Рубина» свои встречи сегодня проведут еще два татарстанских клуба: «КАМАЗ» и «Нефтехимик». Челнинцы примут на своем поле «Акрон», а нижнекамцы – «Велес».