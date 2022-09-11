«Рубин» сыграет с «Велесом» в Москве в матче 9-го тура Первой лиги

Сегодня «Рубин» сыграет в Москве с «Велесом» в матче 9-го тура Первой лиги. Начало игры, в 14.00 по московскому времени.

После восьми туров подопечные Леонида Слуцкого с 13 очками занимают 5-е место в турнирной таблице. В свою очередь, московский клуб имеет в своем активе 9 баллов и идет на одиннадцатом месте в турнирной таблице Первой лиги.

Игру обслужит судейская бригада во главе с Евгением Булановым.

Напомним, сегодня свои матчи сыграют еще два татарстанских коллектива: «Нефтехимик» в Туле сыграет с «Арсеналом», а «КАМАЗ» в Грозном с «Аланией».