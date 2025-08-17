news_header_top
«Рубин» сыграет с «Ростовом» в матче пятого тура РПЛ

Фото: rubin-kazan.ru

«Рубин» сегодня проведет матч дома с «Ростовом» в рамках пятого тура РПЛ. Начало встречи на «Ак Барс Арене» запланировано в 15:45 по мск.

Неделей ранее казанцы потерпели первое поражение в чемпионате России. В гостях «Рубин» был разгромлен ЦСКА со счетом 1:5.

«Ростов» же на минувших выходных добыл первую победу в РПЛ. Южане с минимальным счетом обыграли «Пари НН».

После четырех туров «Рубин» располагается на шестом месте в таблице РПЛ с 7 очками. «Ростов» идет в чемпионате 13-м с тремя очками.

