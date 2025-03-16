«Рубин» сыграет с «Пари НН» на своем поле

фото: rubin-kazan.ru

Сегодня «Рубин» у себя дома сыграет с «Пари НН» в рамках РПЛ. Матч состоится в 15:15 по мск.

Команда Рашида Рахимова после 20-ти матчей идет на восьмом месте в таблице Премьер-лиги. В прошлом матче «Рубин» проиграл «Уралу» (0:1) в Кубке России.

Нижегородцы же расположились на 13-ой строчке РПЛ. В последней игре коллектив Виктора Гончаренко уступил «Краснодару» (0:3) на своем газоне. Отметим, что «Рубин» и «Пари НН» уже играли друг с другом в первом туре РПЛ. Тогда победу одержали казанцы со счетом 4:2. Добавим, что всего в рамках РПЛ команды встречались друг с другом пять раз. Четыре победы на счету «Пари НН» и одна – у казанцев.

Отметим, что вратарь «Рубина» Артур Нигматуллин перешел в казанский клуб из «Пари НН» минувшим летом. За нижегородскую команду кипер выступал с 2021 года.