news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
На главную ТИ-Спорт 16 марта 2025 08:12

«Рубин» сыграет с «Пари НН» на своем поле

Читайте нас в
Телеграм
«Рубин» сыграет с «Пари НН» на своем поле
фото: rubin-kazan.ru

Сегодня «Рубин» у себя дома сыграет с «Пари НН» в рамках РПЛ. Матч состоится в 15:15 по мск.

Команда Рашида Рахимова после 20-ти матчей идет на восьмом месте в таблице Премьер-лиги. В прошлом матче «Рубин» проиграл «Уралу» (0:1) в Кубке России.

Нижегородцы же расположились на 13-ой строчке РПЛ. В последней игре коллектив Виктора Гончаренко уступил «Краснодару» (0:3) на своем газоне. Отметим, что «Рубин» и «Пари НН» уже играли друг с другом в первом туре РПЛ. Тогда победу одержали казанцы со счетом 4:2. Добавим, что всего в рамках РПЛ команды встречались друг с другом пять раз. Четыре победы на счету «Пари НН» и одна – у казанцев.

Отметим, что вратарь «Рубина» Артур Нигматуллин перешел в казанский клуб из «Пари НН» минувшим летом. За нижегородскую команду кипер выступал с 2021 года.

#фк рубин #футбол #спорт #премьер-лига
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Нюансы Путина, террор с воздуха и снежные барсы Татарстана

Нюансы Путина, террор с воздуха и снежные барсы Татарстана

15 марта 2025
«Снежному барсу – быть!»: Минприроды поддержало инициативу РТ по сохранению диких кошек

«Снежному барсу – быть!»: Минприроды поддержало инициативу РТ по сохранению диких кошек

15 марта 2025