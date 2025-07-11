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На главную ТИ-Спорт 11 июля 2025 17:29

«Рубин» сыграет с «Оренбургом» в Кубке России вместо «Торпедо»

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«Рубин» сыграет с «Оренбургом» в Кубке России вместо «Торпедо»
Фото: rubin-kazan.ru

Бюро исполкома РФС приняло решение заменить «Торпедо» на «Оренбург» в Премьер-лиге и Пути РПЛ Кубка России.

Таким образом, в группе А Кубка «Рубин» сыграет с «Зенитом», «Ахматом» и «Оренбургом».

Напомним, ранее «Торпедо» исключили из РПЛ за организацию договорного матча с «КАМАЗом» (1:1). «Автозаводцы» заняли первое место в минувшем сезоне Первой лиги и получили право выступить в Российской Премьер-лиге в сезоне 2025/2026. Позже совладелец клуба Леонид Соболев заявил, что распустит команду в случае ее исключения из РПЛ.

Первый матч «Рубина» в Кубке России состоится 31 июля с «Оренбургом».

#фк рубин #фк оренбург #спорт #футбол #премьер-лига #кубок России #торпедо
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