«Рубин» сыграет с «Оренбургом» в Кубке России вместо «Торпедо»

Фото: rubin-kazan.ru

Бюро исполкома РФС приняло решение заменить «Торпедо» на «Оренбург» в Премьер-лиге и Пути РПЛ Кубка России.

Таким образом, в группе А Кубка «Рубин» сыграет с «Зенитом», «Ахматом» и «Оренбургом».

Напомним, ранее «Торпедо» исключили из РПЛ за организацию договорного матча с «КАМАЗом» (1:1). «Автозаводцы» заняли первое место в минувшем сезоне Первой лиги и получили право выступить в Российской Премьер-лиге в сезоне 2025/2026. Позже совладелец клуба Леонид Соболев заявил, что распустит команду в случае ее исключения из РПЛ.

Первый матч «Рубина» в Кубке России состоится 31 июля с «Оренбургом».