30 августа 2025 09:45

«Рубин» сыграет с «Оренбургом» в 7-ом туре РПЛ

«Рубин» сыграет с «Оренбургом» в 7-ом туре РПЛ
Фото: rubin-kazan.ru

Сегодня, 30 августа, в рамках 7-го тура российской Премьер-лиги, казанский «Рубин» сыграет против «Оренбурга» из одноименного города.

После шести туров казанцы опустились на шестую строчку турнирной таблицы РПЛ с 10-ю очками (3 победы, 1 ничья, 2 поражения). В последней встрече татарстанцы уступили на своем поле московскому «Спартаку» со счетом 2-0.

Оренбуржцы находятся на 12-м месте. В активе горожан 6 очков (1 победа, 3 ничьи, 2 поражения). В предыдущем туре у себя дома «Оренбург» сыграл вничью против грозненского «Ахмата».

Матч 7 тура «Оренбург» – «Рубин» состоится в Оренбурге на стадионе «Газовик». Начало матча: 14:00 мск.

Расписание других матчей 7-го тура РПЛ:

16:15 мск. – Зенит (Санкт-Петербург) – Пари-НН (Н.Новгород)

18:30 мск. – «Спартак» (Москва) – «Сочи» (Сочи)

20:45 мск. – «Ростов» (Краснодар) – «Ахмат» (Грозный)

#фк рубин #фк оренбург #премьер-лига #футбол
29 августа 2025
29 августа 2025