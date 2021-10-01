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1 октября 2021  11:46

«Рубин» сыграет с командой блогеров и болельщиками в честь 20-летия РПЛ

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Необычный футбольный турнир пройдет в Казани 10 октября. В этот день на поле стадиона «Рубин» в столице Татарстана будут сыграны матчи с участием «Рубина», а также команды блогеров «Амкал» и команды болельщиков «Рубина». 

За «Рубин» в турнире сыграют представители тренерского и административного штабов клуба. Соревнование посвящено 20-летию РПЛ. 

Вход на стадион платный. Билеты стоимостью 100 рублей можно приобрести на сайте «Рубина». Начало турнира в 12:00.

#фк рубин #рпл
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