«Рубин» сыграет с «Аланией» в Казани в матче 7-го тура Первой лиги

Сегодня «Рубин» сыграет в Казани с «Аланией» в матче 7-го тура Первой лиги.

После семи туров подопечные Леонида Слуцкого с 12 очками занимают 4-е место в турнирной таблице. В свою очередь, владикавказский клуб имеет в своем активе 14 баллов и идет на третьем месте в турнирной таблице Первой лиги.

Игру обслужит судейская бригада во главе с Алексеем Сухим.

Стоит отметить, что встреча состоится на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани, она начнется в 18.00 по московскому времени.

Напомним, сегодня свои матчи сыграют еще два татарстанских коллектива: «Нефтехимик» в Нижнекамске примет Шинник, а «КАМАЗ» в Набережных Челнах – «Балтику».