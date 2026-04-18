«Рубин» сыграет с «Акроном» в день 68-летия клуба

Казанский «Рубин» проведет матч 25-го тура РПЛ против тольяттинского «Акрона» на «Ак Барс Арене» 18 апреля. Игра приурочена к 68-летию клуба и начнется в 17:00.

Перед стартовым свистком на стадионе откроют сектор, посвященный бывшему защитнику «Рубина» Сесару Навасу. Он специально прилетел в Казань ради этого события. Также для болельщиков запланирована автограф-сессия с фигуристкой Евгенией Медведевой.

«Рубин» подходит к встрече, занимая 8-е место в таблице с 34 очками. «Акрон» располагается на 12-й строчке и имеет 22 очка, продолжая борьбу за сохранение места в лиге.

Ближайший преследователь казанцев – московское «Динамо» – набрал столько же очков, однако опережает «Рубин» по дополнительным показателям.