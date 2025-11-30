«Рубин» сыграет против «Зенита» в Санкт-Петербурге

Казанский «Рубин» проведет встречу 17 тура российской Премьер-лиги против «Зенита» в гостях. Начало - в 19:00 мск.

Эта встреча станет предпоследней в календаре татарстанской команды перед зимним перерывом в чемпионате. 6 декабря «Рубин» сыграет в заключительной встрече с «Краснодаром».

По итогам 16 матчей казанцы находятся на 7 месте с 23 очками. От лидера чемпионата ЦСКА татарстанская команда отстает на 13 очков. Петербуржцы идут на 3 месте с 33 очками. «Краснодар» - на 2 месте (34).