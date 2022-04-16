«Рубин» сыграет против «Спартака» в Москве в матче РПЛ

Сегодня «Рубин» сыграет в Москве со «Спартаком» в матче 25-го тура чемпионата России по футболу.



В шести играх чемпионата после зимней паузы «Рубин» одержал лишь одну победу и потерпел пять поражений. «Спартак», в свою очередь за этот же отрезок одержал две победы, сыграл однажды вничью и потерпел три поражения.

В данный момент команда Леонида Слуцкого с 25 очками занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. От зоны вылета команду отделяет всего 4 очка. «Спартак» с 30 очками идет девятым.

Стоит отметить, что в составе «Рубина» участие в матче примет лишь два легионера — тунисский защитник Монтассар Тальби и Оливер Абильдгор. Ранее официально контракты с «Рубином» приостановили шесть легионеров: Андерс Дрейер, Сеад Хакшабанович, Филип Уремович, Сильвие Бегич, Хвича Кварацхелия и Хван Ин Бом.

Игру в Москве рассудит бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном. Ассистенты судьи — Владислав Назаров и Андрей Гурбанов, резервный судья — Максим Перезва, VAR — Кирилл Левников, AVAR — Алексей Стипиди, инспектор — Александр Колобаев.

Встреча состоится на стадионе «Открытие Арена» сегодня в 19:00 по московскому времени.