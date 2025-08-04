«Рубин» сыграет против «Сочи» в заключительном матче четвертого тура РПЛ

Фото: rubin-kazan.ru

«Рубин» в рамках четвертого тура РПЛ на своем поле сразится с «Сочи». Начало встречи на «Ак Барс Арене» запланировано на 20:00 по мск.

На прошлых выходных казанский клуб вырвал ничью у «Зенита» (2:2). Гол спасения забил албанский нападающий Мирлинд Даку в конце основного времени матча. После двух туров «Рубин» идет на восьмой строчке в турнирной таблице с четырьмя очками.

«Сочи» после двух туров замыкает турнирную таблицу РПЛ, располагаясь на 16-м месте. Разница мячей у подопечных Роберта Морено по окончании двух матчей – 0:7