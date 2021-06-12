«Рубин» сыграет четыре контрольных матча до старта турнира «Кубок Париматч Премьер»

Определились соперники «Рубина» в контрольных матчах на предстоящих сборах казанской команды. В ходе подготовки к новому сезону подопечные Леонида Слуцкого сыграют товарищеские матчи с «Нижним Новгородом» и «Уралом». С нижегородцами «Рубин» встретится 24 июня в Казани и 2 июля в гостях, а с «Уралом» – 27 июня в Екатеринбурге и 5 июля в Казани. Матчи, которые пройдут в Казани, будут транслироваться на «Рубин ТВ», сообщает пресс-служба казанского клуба.

С 10 по 18 июля на «Рубин» примет участие в «Кубке Париматч Премьер», где сыграет с московским «Спартаком», подмосковными «Химками» и ФК «Сочи». Турнир пройдет на стадионах «Открытие банк Арена» и «Арене Химки».

Напомним, что основной состав «Рубина» соберется после отпуска 15 июня и приступит к тренировкам на своей клубной базе в Соцгороде.