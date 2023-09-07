«Рубин» свое доберет»: Билялетдинов – о «Спартаке», лидерстве «Краснодара» и старте РПЛ

Под руководством Рината Билялетдинова в 2014 году «Рубин» занял 5-е место и вышел в Лигу Европы

Фото: © «Татар-информ»

«Рубин» Рахимова играет не так плохо, как о нем говорят»

Ринат Саярович, недавно мы с вами обсуждали старт «Рубина» в сезоне, где вы сказали, что никакого провала у команды нет. По-прежнему так считаете?

Да, по-прежнему считаю, что ничего кризисного в команде Рашида Рахимова нет. Рисунок и все тактические моменты, исходя из уровня исполнителей, выдерживаются в пределах нормы.

У «Рубина» всего 2 победы в 10 матчах. Какие матчи в исполнении казанцев в этом сезоне вас зацепили больше всего?

Вспоминается ничейная игра с «Динамо». Считаю, обе команды не заслуживали поражения. У москвичей в том матче очень многое решило индивидуальное мастерство Дениса Макарова и Дмитрия Скопинцева, а у «Рубина» было преимущество, даже несмотря на большинство. Так что сравняли счет тогда казанцы по делу. А в остальном, команда играет не так плохо, как о ней говорят.

То есть, считаете, по отношению к «Рубину» пока звезды не сходятся?

Можно сказать и так. В любом случае, у нас чемпионат такой, что в лидерах будут только те, кто качественно оснащен футболистами с высоким индивидуальным мастерством. «Рубин» по ходу сезона свое все равно доберет.

По поводу индивидуального мастерства, хочется взять в пример того же Александра Мартыновича. Как вам игра капитана «Рубина» в защите?

Знаете, я думаю, что для Мартыновича его нынешняя игра – это потолок. Его комплекция и биомеханика подразумевают проигрыш на первом шаге. Пока эту длинную ногу распрямишь, вытянешь, «коротконожка» выиграет полметра. И порой, этого достаточно, чтобы пробить по воротам. Но как только дистанция удлиняется, Мартынович свое наверстывает. А в остальном, он компенсирует упущенное выбором позиции. Да, его критикуют, но нынешняя игра – это его уровень. Ничего удивительного для меня. По Алексею Грицаенко, кстати, могу сказать все то же самое.

«Я думаю, что для Мартыновича его нынешняя игра – это потолок. Его комплекция и биомеханика подразумевают проигрыш на первом шаге» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

А как считаете, почему, учитывая наличие на скамейке Егора Тесленко и Рустама Ашурматова, на поле в чемпионате выходят одни и те же защитники?

Тут тренеру, конечно, виднее. Он их видит в тренировочном процессе: смотрит, как они выполняют тактические задания, как ведут единоборства, как занимают позиции. Исходя из многих компонентов, Рахимов и делает выбор в пользу тех, кто играет сейчас.

Представим, что вы вновь тренер «Рубина». Вы бы оставили все как есть или пытались подтягивать резервистов?

Сложно сказать. Опять-таки, надо смотреть на систематические проблемы и только потом принимать решения. Чтобы что-то сломать, надо что-то рядом построить. А так, безосновательно менять одного на другого... Наверное, это авантюра. Не более.

«Исходя из многих компонентов, Рахимов и делает выбор в пользу тех, кто играет сейчас» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Спартак» проиграл «Зениту»? Ну и что? У всех есть право на ошибку»

Мы точно так же обсуждали стремительный старт «Спартака». С тех пор «красно-белые» сильно сдали. Что произошло?

Да я бы не сказал, что сильно сдали – это естественная игровая ситуация. Где-то уступили, где-то не повезло. Здесь нет системности и закономерности, есть лишь направление. Сказать, что команда Гильермо Абаскаля сдала – неправильно. Поваляли дурака с «Уралом», хотя должны были побеждать.

Та же игра с «Уралом» – не показатель провалов в обороне?

Да, такая проблема в «Спартаке» имеется. Но провалы в обороне преследуют команду уже не один сезон – это не что-то новое. Это вечно и отбрасывает «красно-белых» назад.

А проигрыш «Зениту»?

Ну да, проиграли сильнейшей команде страны. Ну и что? У всех есть право на ошибку. Но зато с нападением у них все в полном порядке.

«Системная проблема «Спартака» – несогласованность центральных защитников. Вся линия обороны у команды проблемная» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Но согласитесь, откат с 1-го места на 9-е не может быть стечением обстоятельств или пары матчей. Значит, есть какая-то системная проблема?

Системная проблема «Спартака» – несогласованность центральных защитников. Вся линия обороны у команды проблемная. Но я не сторонник шараханий, я сторонник дать поработать тренеру минимум половину чемпионату. А потом уже можно смотреть на итоги работы, относительно уровня команды, и делать выводы.

Но у «Спартака» неплохой уровень исполнителей, согласитесь.

Неплохой, соглашусь. Подбор исполнителей выше, чем у конкурентов. Вот сейчас они взяли центрального защитника Срджана Бабича. Другой новичок Олег Рябчук тоже хороший. Оба мне нравятся. Сейчас прочувствуют друг друга и перестанут пропускать. А свое они всегда забьют. И вернутся в чемпионскую гонку.

«В «Спартаке» и тренеры с большим опытом работали, но намного ли лучше были результаты? Пусть Абаскаль набирается опыта» Фото: spartak.com

Есть мнение, что Абаскаль относится к «Спартаку», как к команде, где ему нужно набрать опыт. Не относится к ней серьезно. Отсюда и эксперименты. Что думаете по этому поводу?

А что в этом плохого? Опыт набирается и в 40 лет, и в 60, и в 70. Не знаю кому принадлежат эти рассуждения, но они очень странные. В «Спартаке» и тренеры с большим опытом работали, но намного ли лучше были результаты? Пусть Абаскаль набирается опыта. Тот же Унаи Эмери уехал из «Спартака» как «тренеришка», а сразу после этого три раза выиграл Лигу Европы. Значит, наш опыт ему помог. Криминального ничего не вижу.

«Краснодар» стал опытнее. Они будут бороться за чемпионство»

Тео Бонгонда тоже сдал. Что происходит?

Да ничего не происходит. Эмоциональный фон пропал, пар вышел первичный. Сейчас надо новый пар набрать. Новая страна, новый чемпионат, новый коллектив – все объяснимо. У всех есть спады и подъемы, у Тео в том числе. А скорость его никуда не делась. Он еще обязательно поможет «Спартаку».

«Джон Кордоба – украшение нашего чемпионата. По всем компонентам» Фото: fckrasnodar.ru

«Краснодар» неожиданно в лидерах, показывает красивый футбол. Остальные сдали или они сами так хороши?

«Краснодар» сохранил лицо, рисунок и состав. Все к этому стремятся, но не у всех это получается. Тем и хорош футбол – нет какого-то одного упражнения, которое обязательно выведет твою команду в лидерство. «Краснодар» просто сохранил лицо, почерк и стал опытнее. Но все равно им потребуются новые лица с новыми эмоциями. На сегодняшний момент это команда претендующая на чемпионство.

Главное, чтобы у них травму не получил Джон Кордоба. Потому что этот игрок – украшение нашего чемпионата. По всем компонентам.

Вадима Евсеева уволили из «Факела». Заслуженно?

Опять же возвращаемся к качеству игроков и эмоциальному фону. Да, команда бьется, и в первую очередь за это болельщики ее и любят. Кстати, в Воронеже очень хорошо разбираются в футболе. Также, как и в Калининграде или, например, в Волгограде.

Заслуженно ли? Сложно сказать. В любом случае, для команды это вновь будет эмоциональный стресс. Олега Василенко убрали – стресс, Дмитрия Пятибратова убрали – стресс. Теперь Евсеев, хотя при нем команда здорово билась. Теперь будет точно так же биться, но только с другим тренером. Знаю Вадима, он за словом в карман не полезет, может его торопили и спрашивали с него результат. Но позволять собой, как марионеткой, он точно не будет. Руководству виднее. Может, стряска «Факелу» поможет. А может и нет.

Ринат Билялетдинов – футбольный тренер, экс-наставник «Рубина».



Родился 17 августа 1957 года в Москве. В период игровой карьеры выступал за столичные ЦСКА и «Локомотив». С 2004-го по 2014-й год работал тренером в системе «Локомотива». В 2014-м году возглавил казанский клуб, сменив на посту главного тренера Курбана Бердыева. Под его руководством «Рубин» занял 5-е место и вышел в Лигу Европы. С 2022-го года и по сей день работает тренером в системе подмосковных «Химок»