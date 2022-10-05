«Рубин» стартует в Кубке России выездным матчем против ульяновской «Волги»

Сегодня в Ульяновске «Рубин» проведет стартовый матч в Кубке России. Соперником казанцев по 4-му раунду турнира станет местная «Волга». Начало встречи – в 15:00 по московскому времени.

«Рубин» подходит к кубковому матчу с двумя поражениями подряд в рамках Первой лиги. Казанцы уступили ярославскому «Шиннику» (0:1) и тульскому «Арсеналу». Из-за таких результатов команда Леонида Слуцкого упала на шестую строчку в турнирной таблице.

«Волга» - аутсайдер Первой лиги. Ульяновская команда одержала всего одну победу в 12 матчах сезона и занимает последнее 18 место в таблице.

В конце августа «Рубин» и «Волга» уже играли в Ульяновске в рамках Первой лиги. Тогда победу праздновали казанские футболисты – 2:1. Голами в составе «рубиновых» отметились Леон Мусаев и Джоэль Фамейе, у «Волги» забил Чингиз Магомадов с пенальти.

Прямую трансляцию кубковой игры этих команд можно посмотреть на телеканале «Матч ТВ».