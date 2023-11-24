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«Рубин» станет сильнее»: Билялетдинов – о Рахимове, гонке за золото и судействе в РПЛ
В чемпионате России по футболу осталось три тура до большой зимней паузы. Лидерство после пятнадцати туров продолжает удерживать «Краснодар», «Зенит» – второй, а «Рубин» все ближе и ближе к лидерам. Бывший главный тренер казанского клуба Ринат Билялетдинов в интервью «ТИ-Спорт» поделился мыслями об интригах сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Рубин» на своем месте. Рашид Рахимов выстроил крепкую команду»
«Рубин» после неудачного старта выправил ситуацию в таблице Премьер-лиги и сейчас отстает от топ-3 всего на три очка. Для вас это неожиданность?
Неожиданности в этом для меня нет. Я изначально говорил, что кризиса в игре у них никакого нет. Кризис результата? Возможно. Но по игре «Рубин» по ходу этого сезона явно никому не проигрывал и не проваливал матчи. А дальше, опять-таки, вопрос реализации.
То есть отношение к «Рубину» у вас никак не изменилось?
Да, я как и считал, что Рашид Рахимов выстроил крепкую команду-середняк, так и продолжаю считать. Забить «Рубину» сложно, а пропустить от них контратаку всегда легко. Есть качественные исполнители и, что немаловажно, качественная селекция. Не случайно сели на лавку бывшие лидеры. Например, Виталий Лисакович, вместо которого играют Мирлинд Даку и Джоэль Фамейе.
Есть и классные игроки нападения с балканскими фамилиями: Ранджелович, Чумич. Но тут, скорее, вопрос того, что наши, отечественные нападающие сильно уступают иностранцам. И если команда Премьер-лиги хочет реально бороться за высокие места, то она обязана иметь в составе легионеров. В этом смысле осенняя трансферная кампания «Рубина» и результаты, которые за ней последовали, очень показательны.
Рашид Рахимов говорит, что зимой «Рубин» будет еще усиляться, станет еще сильнее. Нынешнее восьмое место не потолок?
Конечно не потолок. Есть еще моменты, в которых команда порой проваливается по ходу игры. Иногда соперник прощает, и «Рубин», так скажем, отскакивает. Несомненно, еще есть моменты, которые стоит улучшить. Думаю, команда станет даже сильнее.
Да и к тому же слова Рахимова о зимних усилениях можно интерпретировать по-другому. Не исключаю, что по лидерам «Рубина», например тому же Даку, уже пришли предложения. И чтобы восполнить эти потери, конечно, зимой нужны будут очередные трансферы. Так что в слово «усиление» вкладываются и возможные потери. Это тоже нужно понимать.
«Рубин» сейчас находится в таблице на своем месте?
Думаю, да. Казанцы в последних матчах одержали важнейшие победы против конкурентов: «Факела», «Ахмата», «Балтики» и «Сочи». Этими победами команда Рахимова компенсировала те потери, которые случились на старте сезона. Так что «Рубин» сейчас на своем месте.
«Краснодар» идет на максимуме. Чтобы не уступить «Зениту», нужны трансферы»
«Краснодар» дотерпел лидерство и, несмотря на спад, пока не уступает «Зениту». За счет чего?
У них выстроена игра, и футболисты используются на оптимальных для них позициях. Чувствуется сыгранность и уверенность в действиях. Поэтому, я считаю, нет ничего удивительного в том, что сейчас «Краснодар» – лидер, который к тому же не проиграл «Зениту» в Санкт-Петербурге. Хотя после крайней игры прошло уже почти две недели, многое могло поменяться.
Насколько важно с психологической точки зрения уйти на перерыв лидером «Краснодару» или же «Зениту»?
Невероятно важно. Потому что все эти месяцы до возобновления чемпионата лидер будет ощущать себя увереннее. Посмотрел в таблицу, а ты там на хорошем месте. И чем выше, тем лучше. Психологически это отличное подспорье для работы. Поэтому оставшиеся три тура перед паузой очень важны.
Многие переоценивают понятие «зимний чемпион». Мол, если ты ушел первым перед паузой, то весной своего уже не упустишь. Как вы к этому относитесь?
Знаете, когда не совпадает, все молчат. Когда совпадает, все об этом говорят. Так что совсем уж сильно преувеличивать значение «зимнего чемпиона» я бы не стал. Понятие это очень относительное.
«Краснодар» сейчас на максимуме или за зиму команда может стать еще сильнее?
«Краснодар» сейчас идет на максимуме. Видно, что команде тяжело долго держать высокий уровень. К «быкам» ожидаемо появились дополнительные внимание и мотивация со стороны соперников. К тому же, как мне кажется, команде не хватает глубины состава. Чтобы не уступить «Зениту» весеннюю гонку, некоторые позиции еще требуют усиления. Два-три качественных зимних трансфера «Краснодару» бы сейчас точно не помешали. В первую очередь для глубины состава.
«Какие претензии могут быть к Семаку, который несколько лет подряд становится чемпионом?»
Но «Зенит» уж точно может стать сильнее. Уже сейчас пошли слухи о трансферах.
«Зенит» может, конечно. У них возможностей гораздо больше, чем у любой другой команды Премьер-лиги.
Кто нужен «Зениту»?
По сути, «Зенит» сейчас – это команда без слабых мест с дублированием на каждую позицию. Может быть, кто-то чуть лучше или чуть хуже готов к какой-то определенной игре. Но это команда ровная. Даже с учетом ухода Далера Кузяева и Малкома раны питерцев затянулись и потери были компенсированы за счет определенного класса.
«Зенит» прибавляет от матча к матчу, а вот «Краснодар» держится с трудом – сползать еще не начал, но цепляется. Не удивлюсь, если «зимним чемпионом» станет именно «Зенит».
Вы вспомнили про продажу Малкома. Как считаете, сможет ли «Зенит» пригласить зимой суперзвезду? В Питере из сезона в сезон играет минимум один суперигрок, но сейчас такового у Семака нет.
Согласен, сейчас в «Зените» такого футболиста нет. Ждать готовой суперзвезды, наверное, не стоит. Но перспективного игрока с задатками могут и привезти. Потому что с задатками еще можно взять, а готовые игроки при нынешней ситуации, думаю, в Россию не поедут.
Вы говорите о «Зените» много хорошего, но не забываем, что команда идет второй. Могут ли быть претензии к Семаку?
А какие претензии могут быть к тренеру, который несколько лет подряд становится чемпионом? Тут можно пылинку в чужом глазу найти, а бревна в собственном не замечать. Если есть желание, то можно найти к чему придраться. Объективно я пока таких провалов или промахов у Сергея Семака не вижу. Когда у тебя высококлассная команда, то здесь работает уже принцип «не навреди». Улучшать, конечно, надо, но аккуратно. Хорошо работающий механизм требует чистки и смазки или своевременной замены детали. Но в целом претензий к Семаку быть не должно.
По-вашему, он чувствует себя в абсолютной безопасности?
Не знаю, что вы вкладываете в это слово. Тренер всегда знает, что обратный таймер включен. Только одному отпущено работать три месяца, а другому чуть больше. Раньше говорили, что в Англии среднестатистическое время работы тренера – меньше года. У нас, если посчитать, наверное, тоже примерно так получится. Поэтому по этим меркам Семак – старожил. Но он дает результат, а это главное!
«Сейчас в РПЛ перебарщивают с использованием системы ВАР»
Сразу за «Зенитом» и «Краснодаром» идет большая группа преследователей. Прошла уже половина сезона, а в таблице такая плотность. Она вас удивляет?
Нет, все остальные примерно одного уровня. Кто-то стартовал удачнее, кто-то середину сезона, а кто-то концовку ударную выдаст. Все зависит от степени готовности и распределения нагрузок в подготовительный период. Ведь если команда вышла с подготовки «по частям», то и играет она частично. Важно, чтобы игроки были готовы одинаково. Но таких команд, которые плохо готовы, сейчас в РПЛ нет.
Никто не провалил подготовку, все более-менее ровно идут. Другое дело, что удача и исполнительское мастерство разные. Поэтому и не могут быть все на первом или на последнем месте. Кто-то выше, кто-то ниже. Бывают периоды подъема или наоборот.
Существует еще и фактор судейства.
Несомненно. Прямо сейчас это немаловажный фактор. Нынешний ВАР очень серьезно влияет на результат тренеров и игроков. Считаю, что мы перебарщиваем с использованием этой системы. Одно дело – офсайд, другое, когда наступил на ногу или задел рукой по лицу. Ощущение, что мы хотим контактный вид спорт превратить в бесконтактный. Отсюда идут пенальти, растет количество недовольных и так далее. ВАР требует улучшения и систематизации.
Кто из этой группы имеет наибольшие шансы?
Все имеют шанс, у всех есть для этого какие-то основания. Все эти команды в первую очередь ищут счастья у чужих ворот. Это правильно, но не всегда получается реализовать свои моменты, а в итоге, наоборот, «привозят» себе. Поэтому зависит от того, кто удачнее использует шансы. Уже давно известная аксиома.
Нельзя выделить какую-то одну команду?
Нет какой-то одной команды, кроме «Зенита», которая показывает стабильный футбол. Они все играют волнами. То прилив, то отлив, как говорится. Один матч смотришь – они побежали, поперли, а в другом – провалились. Как пример: «Спартак» то выиграет у Нижнего, то опять проигрывает потом в Воронеже. Так что стабильного преследователя нет.
Фото на анонсе: rubin-kazan.ru
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