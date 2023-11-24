«Рубин» станет сильнее»: Билялетдинов – о Рахимове, гонке за золото и судействе в РПЛ

Ринат Билялетдинов: «Забить «Рубину» сложно, а пропустить от них контратаку всегда легко»

Фото: © «Татар-информ»

«Рубин» на своем месте. Рашид Рахимов выстроил крепкую команду»

«Рубин» после неудачного старта выправил ситуацию в таблице Премьер-лиги и сейчас отстает от топ-3 всего на три очка. Для вас это неожиданность?

Неожиданности в этом для меня нет. Я изначально говорил, что кризиса в игре у них никакого нет. Кризис результата? Возможно. Но по игре «Рубин» по ходу этого сезона явно никому не проигрывал и не проваливал матчи. А дальше, опять-таки, вопрос реализации.

То есть отношение к «Рубину» у вас никак не изменилось?

Да, я как и считал, что Рашид Рахимов выстроил крепкую команду-середняк, так и продолжаю считать. Забить «Рубину» сложно, а пропустить от них контратаку всегда легко. Есть качественные исполнители и, что немаловажно, качественная селекция. Не случайно сели на лавку бывшие лидеры. Например, Виталий Лисакович, вместо которого играют Мирлинд Даку и Джоэль Фамейе.

«По игре «Рубин» по ходу этого сезона явно никому не проигрывал и не проваливал матчи» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Есть и классные игроки нападения с балканскими фамилиями: Ранджелович, Чумич. Но тут, скорее, вопрос того, что наши, отечественные нападающие сильно уступают иностранцам. И если команда Премьер-лиги хочет реально бороться за высокие места, то она обязана иметь в составе легионеров. В этом смысле осенняя трансферная кампания «Рубина» и результаты, которые за ней последовали, очень показательны.

Рашид Рахимов говорит, что зимой «Рубин» будет еще усиляться, станет еще сильнее. Нынешнее восьмое место не потолок?

Конечно не потолок. Есть еще моменты, в которых команда порой проваливается по ходу игры. Иногда соперник прощает, и «Рубин», так скажем, отскакивает. Несомненно, еще есть моменты, которые стоит улучшить. Думаю, команда станет даже сильнее.

Да и к тому же слова Рахимова о зимних усилениях можно интерпретировать по-другому. Не исключаю, что по лидерам «Рубина», например тому же Даку, уже пришли предложения. И чтобы восполнить эти потери, конечно, зимой нужны будут очередные трансферы. Так что в слово «усиление» вкладываются и возможные потери. Это тоже нужно понимать.

«Рубин» сейчас находится в таблице на своем месте?

Думаю, да. Казанцы в последних матчах одержали важнейшие победы против конкурентов: «Факела», «Ахмата», «Балтики» и «Сочи». Этими победами команда Рахимова компенсировала те потери, которые случились на старте сезона. Так что «Рубин» сейчас на своем месте.

«Рашид Рахимов выстроил крепкую команду-середняк» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Краснодар» идет на максимуме. Чтобы не уступить «Зениту», нужны трансферы»

«Краснодар» дотерпел лидерство и, несмотря на спад, пока не уступает «Зениту». За счет чего?

У них выстроена игра, и футболисты используются на оптимальных для них позициях. Чувствуется сыгранность и уверенность в действиях. Поэтому, я считаю, нет ничего удивительного в том, что сейчас «Краснодар» – лидер, который к тому же не проиграл «Зениту» в Санкт-Петербурге. Хотя после крайней игры прошло уже почти две недели, многое могло поменяться.

Насколько важно с психологической точки зрения уйти на перерыв лидером «Краснодару» или же «Зениту»?

Невероятно важно. Потому что все эти месяцы до возобновления чемпионата лидер будет ощущать себя увереннее. Посмотрел в таблицу, а ты там на хорошем месте. И чем выше, тем лучше. Психологически это отличное подспорье для работы. Поэтому оставшиеся три тура перед паузой очень важны.

«У «Краснодара» выстроена игра, и футболисты используются на оптимальных для них позициях. Чувствуется сыгранность и уверенность в действиях» Фото: fckrasnodar.ru

Многие переоценивают понятие «зимний чемпион». Мол, если ты ушел первым перед паузой, то весной своего уже не упустишь. Как вы к этому относитесь?

Знаете, когда не совпадает, все молчат. Когда совпадает, все об этом говорят. Так что совсем уж сильно преувеличивать значение «зимнего чемпиона» я бы не стал. Понятие это очень относительное.

«Краснодар» сейчас на максимуме или за зиму команда может стать еще сильнее?

«Краснодар» сейчас идет на максимуме. Видно, что команде тяжело долго держать высокий уровень. К «быкам» ожидаемо появились дополнительные внимание и мотивация со стороны соперников. К тому же, как мне кажется, команде не хватает глубины состава. Чтобы не уступить «Зениту» весеннюю гонку, некоторые позиции еще требуют усиления. Два-три качественных зимних трансфера «Краснодару» бы сейчас точно не помешали. В первую очередь для глубины состава.

«Какие претензии могут быть к Семаку, который несколько лет подряд становится чемпионом?»

Но «Зенит» уж точно может стать сильнее. Уже сейчас пошли слухи о трансферах.

«Зенит» может, конечно. У них возможностей гораздо больше, чем у любой другой команды Премьер-лиги.

Кто нужен «Зениту»?

По сути, «Зенит» сейчас – это команда без слабых мест с дублированием на каждую позицию. Может быть, кто-то чуть лучше или чуть хуже готов к какой-то определенной игре. Но это команда ровная. Даже с учетом ухода Далера Кузяева и Малкома раны питерцев затянулись и потери были компенсированы за счет определенного класса.

«Зенит» прибавляет от матча к матчу, а вот «Краснодар» держится с трудом – сползать еще не начал, но цепляется. Не удивлюсь, если «зимним чемпионом» станет именно «Зенит».

«По сути, «Зенит» сейчас – это команда без слабых мест с дублированием на каждую позицию» Фото: fc-zenit.ru

Вы вспомнили про продажу Малкома. Как считаете, сможет ли «Зенит» пригласить зимой суперзвезду? В Питере из сезона в сезон играет минимум один суперигрок, но сейчас такового у Семака нет.

Согласен, сейчас в «Зените» такого футболиста нет. Ждать готовой суперзвезды, наверное, не стоит. Но перспективного игрока с задатками могут и привезти. Потому что с задатками еще можно взять, а готовые игроки при нынешней ситуации, думаю, в Россию не поедут.

Вы говорите о «Зените» много хорошего, но не забываем, что команда идет второй. Могут ли быть претензии к Семаку?

А какие претензии могут быть к тренеру, который несколько лет подряд становится чемпионом? Тут можно пылинку в чужом глазу найти, а бревна в собственном не замечать. Если есть желание, то можно найти к чему придраться. Объективно я пока таких провалов или промахов у Сергея Семака не вижу. Когда у тебя высококлассная команда, то здесь работает уже принцип «не навреди». Улучшать, конечно, надо, но аккуратно. Хорошо работающий механизм требует чистки и смазки или своевременной замены детали. Но в целом претензий к Семаку быть не должно.

По-вашему, он чувствует себя в абсолютной безопасности?

Не знаю, что вы вкладываете в это слово. Тренер всегда знает, что обратный таймер включен. Только одному отпущено работать три месяца, а другому чуть больше. Раньше говорили, что в Англии среднестатистическое время работы тренера – меньше года. У нас, если посчитать, наверное, тоже примерно так получится. Поэтому по этим меркам Семак – старожил. Но он дает результат, а это главное!

«Нет какой-то одной команды, кроме «Зенита», которая показывает стабильный футбол» Фото: fc-zenit.ru

«Сейчас в РПЛ перебарщивают с использованием системы ВАР»

Сразу за «Зенитом» и «Краснодаром» идет большая группа преследователей. Прошла уже половина сезона, а в таблице такая плотность. Она вас удивляет?

Нет, все остальные примерно одного уровня. Кто-то стартовал удачнее, кто-то середину сезона, а кто-то концовку ударную выдаст. Все зависит от степени готовности и распределения нагрузок в подготовительный период. Ведь если команда вышла с подготовки «по частям», то и играет она частично. Важно, чтобы игроки были готовы одинаково. Но таких команд, которые плохо готовы, сейчас в РПЛ нет.

Никто не провалил подготовку, все более-менее ровно идут. Другое дело, что удача и исполнительское мастерство разные. Поэтому и не могут быть все на первом или на последнем месте. Кто-то выше, кто-то ниже. Бывают периоды подъема или наоборот.

Существует еще и фактор судейства.

Несомненно. Прямо сейчас это немаловажный фактор. Нынешний ВАР очень серьезно влияет на результат тренеров и игроков. Считаю, что мы перебарщиваем с использованием этой системы. Одно дело – офсайд, другое, когда наступил на ногу или задел рукой по лицу. Ощущение, что мы хотим контактный вид спорт превратить в бесконтактный. Отсюда идут пенальти, растет количество недовольных и так далее. ВАР требует улучшения и систематизации.

Кто из этой группы имеет наибольшие шансы?

Все имеют шанс, у всех есть для этого какие-то основания. Все эти команды в первую очередь ищут счастья у чужих ворот. Это правильно, но не всегда получается реализовать свои моменты, а в итоге, наоборот, «привозят» себе. Поэтому зависит от того, кто удачнее использует шансы. Уже давно известная аксиома.

«Спартак» то выиграет у Нижнего, то опять проигрывает потом в Воронеже. Так что стабильного преследователя нет» Фото: spartak.com

Нельзя выделить какую-то одну команду?

Нет какой-то одной команды, кроме «Зенита», которая показывает стабильный футбол. Они все играют волнами. То прилив, то отлив, как говорится. Один матч смотришь – они побежали, поперли, а в другом – провалились. Как пример: «Спартак» то выиграет у Нижнего, то опять проигрывает потом в Воронеже. Так что стабильного преследователя нет.

Фото на анонсе: rubin-kazan.ru