«Рубин», «Ротор», «Спартак» и еще 5 клубов РПЛ могут принять участие в Ретро Кубке России

Российский футбольный союз (РФС) рассматривает вариант создания нового турнира — Ретро Кубка России. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Отмечается, что в новом турнире примут участие команды, состоящие из игроков, выступавших в чемпионате России 90-х и 2000-х годов. В число участников Ретро Кубка войдут команды «Рубина», «Спартака», «Ротора», «Динамо», «Крыльев Советов», «Локомотива», ЦСКА и «Зенита».

По информации источника, в первом этапе соревнований команды будут разделены на 2 группы по 4 команды, а в полуфинал пройдут два сильнейших клуба в группах.

Напомним, 8 июля в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский» состоялся выставочный матч ретро-команд «Спартака» и «Зенита» (0:2).