«Рубин» Слуцкого потерпел первое поражение в новом сезоне Первой лиги

«Рубин» на гостевой арене «Футбол-Енисей» в Красноярске уступил местному «Енисею» со счетом 3:2. Игра против сибирского клуба стала для подопечных Леонида Слуцкого второй в рамках сезона Первой лиги. В первом туре «рубиновые» оказались сильнее московской «Родины» (2:0).

Так, в стартовый состав казанцев после травмы вернулся голкипер Юрий Дюпин, а с капитанской повязкой команду на поле вывел Олег Иванов.

Стоит отметить, что противостояние казанского и красноярского коллективов обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным.

Первая половина игры целиком и полностью осталась за хозяевами встречи. Уже на 17 минуте защитник красноярцев Вячеслав Бардыбакин открыл счет в матче, замкнув подачу со штрафного. А спустя еще 10 минут Никита Глушков после сольного прохода довел преимущество «Енисея» до двух мячей.

Однако, еще до перерыва казанцы усилиями Александра Зотова и Солтмурада Бакаева сократили отставание в счете до одного мяча. Первый выполнил кросс в штрафную, а второй пробил точно в угол.

Вторая половина игры началась с замены. Вместо Камиля Муллина на поле вышел Виталий Лисакович, а еще спустя 10 минут крайний защитник «Рубина» Дмитрий Кабутов дальним ударом сравнял счет в матче. Но все же последнее слово осталось за «Енисеем» – на 66 минуте Евгений Воронин, принеся своей команде первую победу в сезоне. Итоговый счет – 3:2.

Напомним, в третьем туре чемпионата Первой лиги «Рубин» сыграет против «Уфы». Игра состоится 31 июля в 18:00 по московскому времени.

Состав «Рубина»: Дюпин – Кабутов, Мартынович, Грицаенко, Самошников – Апшацев (Косарев), Зотов, Иванов (Чуперка) – Бакаев (Саплинов), Муллин (Лисакович), Фамейе

«Енисей» (Красноярск) – «Рубин» (Казань) — 3:2 (2:1, 1:1)

17’ – В. Бардыбакин (1:0)

27’ – Н. Глушков (2:0)

33’ – С. Бакаев (2:1)

55’ – Д. Кабутов (2:2)

66’ – Е. Воронин (3:2)