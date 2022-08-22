«Рубин» Слуцкого после шести туров вышел на третье место в турнирной таблице Первой лиги

«Рубин» под руководством Леонида Слуцкого после шести сыгранных туров вышел на третье место в турнирной таблице Первой лиги.

Произошло это после выездной победы казанского клуба над ульяновской «Волгой» со счетом 2:1. Победный гол забил Джоэль Фамейе на 94 минуте встречи.

Таким образом, казанцы имеют в своем активе 11 баллов. От лидирующего «КАМАЗа» из Набережных Челнов «рубиновые» отстают на 5 очков. Следом после челнинцев расположилась владикавказская «Алания» – 14 очков.

После шести туров Первой лиги турнирная таблица выглядит следующим образом:

«КАМАЗ» (Набережные Челны) – 16 баллов «Алания» (Владикавказ) – 14 «Рубин» (Казань) – 11 «Балтика» (Калининград) – 11 «Волгарь» (Астрахань) – 11 «Енисей» (Красноярск) – 11



В седьмом туре чемпионата Первой лиги «Рубин» сыграет дома против челнинского «КАМАЗа». Игра состоится 28 августа в 13:30 по московскому времени.