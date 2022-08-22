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Спорт
22 августа 2022  09:33

«Рубин» Слуцкого после шести туров вышел на третье место в турнирной таблице Первой лиги

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«Рубин» под руководством Леонида Слуцкого после шести сыгранных туров вышел на третье место в турнирной таблице Первой лиги.

Произошло это после выездной победы казанского клуба над ульяновской «Волгой» со счетом 2:1. Победный гол забил Джоэль Фамейе на 94 минуте встречи.

Таким образом, казанцы имеют в своем активе 11 баллов. От лидирующего «КАМАЗа» из Набережных Челнов «рубиновые» отстают на 5 очков. Следом после челнинцев расположилась владикавказская «Алания» – 14 очков.

После шести туров Первой лиги турнирная таблица выглядит следующим образом:

  1. «КАМАЗ» (Набережные Челны) – 16 баллов
  2. «Алания» (Владикавказ) – 14
  3. «Рубин» (Казань) – 11
  4. «Балтика» (Калининград) – 11
  5. «Волгарь» (Астрахань) – 11
  6. «Енисей» (Красноярск) – 11


В седьмом туре чемпионата Первой лиги «Рубин» сыграет дома против челнинского «КАМАЗа». Игра состоится 28 августа в 13:30 по московскому времени.

#фк рубин #футбол #первая лига
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