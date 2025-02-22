«Рубин» сегодня завершит сборы матчем с «Оренбургом»

фото: rubin-kazan.ru

Сегодня «Рубин» сыграет с «Оренбругом» в рамках зимних сборов в турецком Белеке. Матч начнется в 17:00 по мск.

В прошлом матче команда Рашида Рахимова обыграла «Сочи» (2:0). Оренбуржцы же в последней игре победили «Торпедо» (3:2).

Отметим, что на сборах «Рубин» отыграл шесть матчей. Казанцы помимо «Сочи» победили «Стругу» (1:0) и «Торпедо» (2:0), сыграли вничью с «Сурханом» (2:2), а также уступили «Нефтчи» (0:1) и сборной КНДР (1:4).

«Оренбург» же помимо «автозаводцев» обыграл «Черноморец» (2:1), сыграл вничью с костромским «Спартаком» (1:1), «КАМАЗОМ» (0:0) и «Велесом» (0:0), а также уступил «Челябинску» (0:1).

Напомним, «Рубин» завершил первую часть РПЛ на восьмом месте в таблице.