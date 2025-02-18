«Рубин» сегодня сыграет с «Сочи» на зимних тренировочных сборах

Фото: rubin-kazan.ru

Сегодня «Рубин» проведет второй контрольный матч на третьих турецких тренировочных сборах. Соперником станет «Сочи» из одноименного города.

Казанская команда проводит зимнее межсезонье неоднозначно. Как и в прошлом году команда Рашида Рахимова начала с двух побед, но под конец сборов результаты пошли по наклонной. В прошлом поединке против сборной Северной Кореи казанцы крупно проиграли (4:1). А до того «рубиновые» уступили азербайджанскому Нефтьчи». (0:1).

Сочинцы в турнирной таблице Первой лиги идут на четвертом месте. В 21 проведенной игре южане смолги набрать 37 очков. «Сочи» на этих сборах не проигрывает – три победы и одна ничья. Команда обыграла «Сочи-2» (2:0), «Нефтехимик» (2:0) и армянский «Ван» (2:1), а с «Ротором» разошлась мирно (1:1).

Начало сегодняшней встречи назначено на 17:00 по московскому времени, однако может сместиться в зависимости от ситуации.