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На главную ТИ-Спорт 30 июля 2025 10:18

«Рубин» сегодня подпишет Мехди Дорваля

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«Рубин» сегодня подпишет Мехди Дорваля
Фото: sscalciobari.it

Казанский «Рубин» сегодня должен подписать контракт с алжирским защитником Мехди Дорвалем. Об этом написал в своем микроблоге X инсайдер Николо Скира.

Итальянский клуб «Бари», которому принадлежит защитник, получит € 2,5 млн в качестве компенсации. Также сообщается, что Дорваль подпишет договор с казанцами сразу на четыре сезона – до 2029 года.

24-летний Мехди Дорваль выступает за «Бари» с 2022 года. Также он играл за молодежную сборную Алжира. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в € 4 млн.

#фк рубин
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