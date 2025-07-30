«Рубин» сегодня подпишет Мехди Дорваля

Фото: sscalciobari.it

Казанский «Рубин» сегодня должен подписать контракт с алжирским защитником Мехди Дорвалем. Об этом написал в своем микроблоге X инсайдер Николо Скира.

Итальянский клуб «Бари», которому принадлежит защитник, получит € 2,5 млн в качестве компенсации. Также сообщается, что Дорваль подпишет договор с казанцами сразу на четыре сезона – до 2029 года.

24-летний Мехди Дорваль выступает за «Бари» с 2022 года. Также он играл за молодежную сборную Алжира. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в € 4 млн.