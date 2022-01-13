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Спорт
13 января 2022  18:40
Дамир Садриев

«Рубин» сделал официальное предложение ЦСКА по аренде Кучаева: сумма выкупа - 5 млн евро

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Казанский «Рубин» близок к подписанию контракта с полузащитником московского ЦСКА Константином Кучаевым.

Как сообщает Metaratings.ru, казанцы уже сделали официальное предложение об аренде 23-летнего футболиста за 500 тысяч евро. В свою очередь, выкуп контракта Кучаева обойдется казанскому клубу в 5 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на счету полузащитника 1 гол в 15 матчах. Контракт футболиста с ЦСКА действует до лета 2023 года, а Transfermarkt оценивает его стоимость в 4 миллиона евро.

#Рубин #фк рубин #чемпионат России по футболу
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