«Рубин» сделал официальное предложение ЦСКА по аренде Кучаева: сумма выкупа - 5 млн евро

Казанский «Рубин» близок к подписанию контракта с полузащитником московского ЦСКА Константином Кучаевым.

Как сообщает Metaratings.ru, казанцы уже сделали официальное предложение об аренде 23-летнего футболиста за 500 тысяч евро. В свою очередь, выкуп контракта Кучаева обойдется казанскому клубу в 5 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на счету полузащитника 1 гол в 15 матчах. Контракт футболиста с ЦСКА действует до лета 2023 года, а Transfermarkt оценивает его стоимость в 4 миллиона евро.