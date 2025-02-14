«Рубин» разгромно проиграл Северной Корее

фото: rubin-kazan.ru

Сегодня «Рубин» крупно проиграл сборной КНДР (1:4) на зимних сборах в Турции.

В первом тайме практически все 45 минут инициативой владел «Рубин». Соперник же часто нарушал правила и ошибался в передачах. Однако при этом казанцы не смогли реализовать целую уйму моментов. На 24-ой минуте Мирлинд Даку не забил пенальти, Дардан Шабанхаджай на 35-ой минуте не забил, выйдя один на один. Велдин Ходжа тоже не особо удачно сыграл, ударив мимо ворот с близкого расстояния после прострела. И тут сработало старое футбольное правило: если не забиваешь ты – забивают тебе. В итоге на 44 минуте игрок сборной КНДР Кван-хун Парк забила мяч, реализовав свой единственный опасный момент в матче, 0:1. Под конец тайма еще и Даку получил повреждение и ненадолго покинул поле.

Во втором тайме гости провели еще одну результативную команду и отправили второй мяч в ворота «Рубина» рикошетом после удара головой, 0:2. На 71-ой минуте команда КНДР довела дело до разгрома, забив третий мяч. Удар пришелся в угол Евгения Ставера, который, видимо, к нему оказался не готов, 0:3. Однако казанцы один гол все же отыграли, Руслан Безруков на 78-ой минуте прострелил в штрафную, а Никола Чумич замкнул его, отправив мяч в сетку, 1:3. Но соперник быстро реабилитировался и отправил снаряд в дальний верхний угол ворот Ставера, 1:4. С таким счетом встреча и завершилась.

В следующем матче на сборах «Рубин» сыграет с «Сочи». Игра состоится 18 февраля.