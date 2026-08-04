«Рубин» разгромно проиграл «Родине» в Кубке России
Сегодня в Москве, на стадионе «Химки» местная «Родина» в матче Кубка России принимала казанский «Рубин».
Хозяева открыли счет первом тайме – на 13-й минуте расторопнее всех оказался Магомедхабиб Абдусаламов.
Голевое безумие «Родины» продолжилось в тайме втором – сначала все тот же Абдусаламов оформил дубль, а затем по разу отличились в течении 30 минут Андрей Егорычев, Артур Гарибян, Артем Максименко.
Казанский клуб голами не отметился – 0:5.
Следующий матч подопечные Франка Артиги проведут в чемпионате в Казани – в соперниках «Оренбург». Игра состоится 9 августа.