«Рубин» разгромно проиграл «Родине» в Кубке России

Фото: rubin-kazan.ru

Сегодня в Москве, на стадионе «Химки» местная «Родина» в матче Кубка России принимала казанский «Рубин».

Хозяева открыли счет первом тайме – на 13-й минуте расторопнее всех оказался Магомедхабиб Абдусаламов.

Голевое безумие «Родины» продолжилось в тайме втором – сначала все тот же Абдусаламов оформил дубль, а затем по разу отличились в течении 30 минут Андрей Егорычев, Артур Гарибян, Артем Максименко.



Казанский клуб голами не отметился – 0:5.

Следующий матч подопечные Франка Артиги проведут в чемпионате в Казани – в соперниках «Оренбург». Игра состоится 9 августа.