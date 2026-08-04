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На главную ТИ-Спорт 4 августа 2026 20:29

«Рубин» разгромно проиграл «Родине» в Кубке России

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«Рубин» разгромно проиграл «Родине» в Кубке России
Фото: rubin-kazan.ru

Сегодня в Москве, на стадионе «Химки» местная «Родина» в матче Кубка России принимала казанский «Рубин».

Хозяева открыли счет первом тайме – на 13-й минуте расторопнее всех оказался Магомедхабиб Абдусаламов.

Голевое безумие «Родины» продолжилось в тайме втором – сначала все тот же Абдусаламов оформил дубль, а затем по разу отличились в течении 30 минут Андрей Егорычев, Артур Гарибян, Артем Максименко.

Казанский клуб голами не отметился – 0:5.

Следующий матч подопечные Франка Артиги проведут в чемпионате в Казани – в соперниках «Оренбург». Игра состоится 9 августа.

#футбольный клуб рубин
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