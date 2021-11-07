«Рубин» разгромлен в Ростове-на-Дону — 1:5

В очередном матче чемпионата РПЛ казанский «Рубин» крупно проиграл в Ростове-на-Дону «Ростову». Матч завершился со счетом 1:5.

Примечательно, что ростовчан возглавляет бывший наставник вратарей «Рубина» в штабе Курбана Бердыева Виталий Кафанов. Сегодня игру у гостей пропустил защитник Илья Самошников, получивший повреждение в концовке предыдущего матча с ЦСКА. На его месте сыграл Михаил Костюков.

В первом тайме казанцы атаковали ничуть не меньше хозяев. Запомнился неплохой удар датского форварда «Рубина» Андерса Дрейера. Еще лучше пробил на 24-й минуте Солтмурад Бакаев, под перекладину. С трудом голкипер «Ростова» Сергей Песьяков достал мяч и перевел его на угловой. «Рубин» доминирует, порой запирая соперника на его половине.

Затем последовал и гол: удар Бакаева с правого угла штрафной, рикошет от ноги защитника, 0:1. Но в концовке периода бывший хавбек «Рубина» Хорен Байрамян аккуратным ударом из центра штрафной попал в дальний нижний угол, 1:1.

Второй тайм сразу же оказался неудачным для «Рубина»: передача казанского защитника в своей штрафной прямо в ноги сопернику, и Дмитрий Полоз вовремя успел на добивание, 2:1. Не прошло и пяти минут, как хозяевам удалась отличная атака, выход один на один Понтуса Альмквиста — 3:1.

Не раз и не два южане могли увеличить счет, но им мешал голкипер казанцев Юрий Дюпин. Но и он не сумел спасти гостей от четвертого пропущенного мяча, 4:1. К чести гостей, они не бросили играть, продолжив активное наступление и создав пару очень выгодных моментов. Тем не менее забили вновь дончане — 5:1.

«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Рубин» (Казань) — 5:1 (1:1). Голы забили Байрамян (42), Полоз (50), Альмквист (55), Соу (65), Глебов (82) — Бакаев (35). Предупреждены Поярков, Баштуш — Бакаев, Уремович, Кварацхелия.

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович, Тальби, Костюков (Онугхва, 66), Абильдгор, Ин Бом, Хакшабанович, Бакаев (Мусаев, 78), Дрейер, Кварацхелия.

После 14 матчей в активе казанцев осталось 19 очков, девятое место. В следующем туре 21 ноября «Рубин» сыграет в Сочи с одноименным клубом.