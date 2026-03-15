«Рубин» разгромил «Локомотив» в матче 21-го тура РПЛ

Казанский «Рубин» одержал крупную победу над московским «Локомотивом» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги. Встреча на стадионе «Ак Барс Арена» завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.

Счет в игре был открыт на 23-й минуте – отличился защитник казанцев Игор Вуячич.

Во втором тайме «Рубин» увеличил преимущество. На 56-й минуте гол забил защитник Егор Тесленко, а на 70-й минуте нападающий Даниил Кузнецов установил окончательный счет встречи – 3:0.

После 21 тура чемпионата России «Рубин» набрал 29 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице. «Локомотив» с 41 очком располагается на третьей строчке.