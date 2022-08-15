«Рубин» разгромил «Кубань» в матче 5-го тура Первой лиги

«Рубин» на домашнем стадионе «Ак Барс Арена» в Казани разгромил «Кубань» со счетом 3:0.

Игра против краснодарского клуба стала для подопечных Леонида Слуцкого пятой в рамках сезона Первой лиги. В первом туре «рубиновые» оказались сильнее московской «Родины» (2:0), во втором уступили красноярскому «Енисею» (2:3), а в третьем и четвертом сыграли вничью с «Уфой» (0:0) и «Нефтехимиком» (2:2), соответственно.

В матче против «Кубани» ворота казанцев в очередной раз занял голкипер Юрий Дюпин, а с капитанской повязкой команду на поле вывел Александром Мартынович.

Напомним, последний официальный матч между клубами состоялся в марте 2016-го в чемпионате Российской Премьер-лиги и завершился победой казанского клуба (1:0). Первое за 6 лет противостояние клубов обслуживала судейская бригада во главе с Игорем Паниным.

Первая половина игры прошла под диктовку хозяев встречи. Стартовый штурм ворот «Рубину» результата не принес, а свой первый гол в игре казанцы забили в результате контратаки на 34 минуте матча. Виталий Лисакович освободился от опеки в центре поля, переиграл защитника гостей и выдал точную передачу на Джоэля Фамейе. Ганский форвард, в свою очередь, реализовал выходи один на один, не оставив шансов вратарю «Кубани» Юрию Нестеренко и забив свой 4-й гол в розыгрыше Первой лиги.

Уже через четыре минуты казанцы удвоили счет в матче усилиями Ильи Самошникова и Александра Зотова. Первый организовал проход по флангу и прострел в штрафную, а второй замкнул передачу пяткой, сделав счет 2:0.

Во втором тайме картина игры не изменилась и на 60 минуте матча все тот же Лисакович реализовал пенальти после фола на Самошникове. До конца игры зрители голов не увидели, а счет остался неизменным. Итогвый счет – 3:0. Первая разгромная победа «Рубина» в новом сезоне Первой лиги.

После пяти туров «Рубин» с 8 очками занимает четвертое место в турнирной таблице Первой лиги. От лидирующего «КАМАЗа» из Набережных Челнов подопечные Слуцкого отстают на 5 баллов.

В шестом туре чемпионата Первой лиги «Рубин» сыграет в гостях против ульяновской «Волги». Игра состоится 21 августа в 13:30 по московскому времени.

«Рубин» (Казань) — «Кубань» (Краснодар) 3:0 (2:0, 1:0)

Состав «Рубина»: Дюпин – Кабутов (Горбунов), Мартынович, Грицаенко, Самошников – Чуперка (Мусаев), Зотов, Апшацев (Фаттахов) – Лисакович, Саплинов (Бакаев), Фамейе (Муллин)