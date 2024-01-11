«Рубин» Рахимова выходит из зимней спячки: что нужно знать о сборах клуба в Турции

«Рубин» постепенно начал готовиться к предстоящей весне

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Возвращение в Белек

Спустя месяц после завершения первой части футбольного сезона «Рубин» постепенно начал готовиться к предстоящей весне. Команда проведет общий сбор 13 января в Москве, в этот же день казанские футболисты пройдут плановый медицинский осмотр. А уже 15-го числа подопечные Рашида Рахимова в полном составе соберутся в турецком Белеке, где будут готовиться к возобновлению сезона почти до конца февраля.

Выбор места совсем не случаен. «Рубин» – нередкий гость на побережье Средиземного моря. Вот уже на протяжении нескольких лет клуб проводит межсезонье именно там. До Рахимова казанских футболистов в Белек возили Юрий Уткульбаев, Леонид Слуцкий и Курбан Бердыев.

Почему Турция? Один из определяющих факторов – соотношение между ценой и качеством. Да, топ-клубы РПЛ («Зенит», «Спартак», «Краснодар») давно выбирают для «зимовки» более комфортные ОАЭ или Катар. Но для команд второго эшелона ничего дешевле и практичнее Турции еще не придумали.

Другая визитная карточка Белека помимо комфортной погоды, схожего часового пояса и огромного количества полей идеального качества – разнообразие спарринг-партнеров. Из-за относительной дешевизны в Турции зимуют не только 90% российских клубов, но и многие европейцы и даже азиаты. Это выгодно отличает страну от Испании и тех же арабских стран, где порой бывает тяжело найти подходящих соперников для товарищеских матчей.

Например, два года назад ЦСКА из-за этого пришлось перестраивать планы прямо по ходу сборов. Московской команде в конце февраля не с кем было проверить свои силы в испанском Кампоаморе, поскольку европейские чемпионаты возобновляются раньше, чем РПЛ, и многие уже успели вернуться домой. Тогда армейцы отправились на несколько дней в Турцию ради спарринга с «Рубином» и сразу после этого вернулись в Россию.

10 соперников на 3 цикла

К слову, с ЦСКА в Белеке «Рубин» играл и год назад. Но на нынешних сборах с соперниками такого уровня казанцы точно не встретятся. Накануне клуб опубликовал расписание как самих сборов, так и товарищеских матчей.

Так, зимняя подготовка к весне будет разбита на три цикла и десять спаррингов:

Первый сбор. С 15 по 26 января. Соперники – сербский «Напредак» и болгарская «Славия».

Второй сбор. С 30 января по 9 февраля. Соперники – болгарский «Ботев», астраханский «Волгарь», «Челябинск», болгарская «Арда» и австрийский «Санкт-Пельтен».

Третий сбор. С 13 по 23 февраля. Соперники – южнокорейский «Канвон», тульский «Арсенал» и московская «Родина».

Из общего фона выделяются команда из Южной Кореи и сразу три – из Болгарии. Но относиться выбору соперников серьезно не стоит. В первую очередь в клубе выбирали спарринг-партнеров по принципу доступности в те или иные даты.

Что до нагрузки по циклам, то на первом сборе команда будет набирать физическую форму, больше тренируясь и попутно делая акцент на теории. На втором ожидается высокая нагрузка и большое количество товарищеских матчей (5 встреч за 11 дней). Заключительный цикл будет посвящен плавному подходу к сезону.

Про зимние сборы в теплых странах говорят, что за полтора месяца футболисты могут по несколько раз как набрать, так и потерять форму. Но вряд ли такое прокатит с требовательным Рашидом Рахимовым. В целом же задача на сборы та же, что и всегда – в сжатые сроки нужно заложить «физику» вместе с обретением командной «химии».

Стало очевидно, что с «Рубином» на сборы не поедет Егор Сорокин. Об этом центральный защитник заявил накануне Фото: rubin-kazan.ru

Иностранцы уже в Турции, Сорокин – мимо сборов

Полный список футболистов, что отправятся с «Рубином» на сборы, еще неизвестен. Зато известно, что как минимум двое уже ожидают команду в Турции, тренируясь и попутно восстанавливаясь после старых травм. Речь о поляке Мацее Рыбусе и швейцарце Дарко Йевтиче. Оба прилетели в Белек пораньше, чтобы начать тренировки и быстрее вернуться в ростер Рахимова. Загадывать насчет их возвращения в общую группу пока рано. Хотя агент Рыбуса уже заявил, что его клиент полностью здоров и, наконец, восстановился от травмы.

«У Мацея нет проблем, он уже восстановился. Травмы нет, он жив и здоров. Уверен, что с первых дней сборов он будет в общей группе. А там уже все зависит от него и от тренерского штаба – будет готов, будет играть», – сказал представитель Рыбуса Роман Орещук.

Вместе с тем стало очевидно, что с «Рубином» на сборы не поедет Егор Сорокин. Об этом центральный защитник заявил накануне. По словам футболиста, руководство клуба уже уведомило, что не берет его с собой в Турцию.

«В отпуске я готовился к сборам, чтобы подойти к ним в хорошей форме. Но в начале января мне позвонил спортивный директор «Рубина» и сказал, что клуб не берет меня на сборы – даже на медобследование в Москву мне билет не купили. 15 января команда вылетает в Турцию, но меня не берут. Я сразу позвонил руководству клуба. У меня контракт с основной командой «Рубина», по нему я должен тренироваться и работать с ней. Посмотрим, как будет складываться ситуация», – заявил Егор, намекая на свой скорый уход из клуба.

В целом вся ситуация с Сорокиным выглядит, как селекционный провал клуба. Еще до сентябрьского возвращения защитника в «Рубин» из «Краснодара» было очевидно, что в своей нынешней форме он далек от уровня Премьер-лиги. В итоге тренерский штаб казанской команды мариновал защитника в глубоком резерве, а редкие выходы Егора в матчах Кубка России лишь подтверждали правильность действий наставников. В этом смысле вопросов к Рахимову быть никаких не может. Вопросы – к тем, кто привел Сорокина в «Рубин» в обход мнения тренера.

Будущее 28-летнего футболиста в Казани выглядит крайне туманным. В лучшем случае клуб найдет вариант с арендой для Сорокина, в худшем – Егор продолжит прозябать в «Рубине», не попадая даже на скамейку запасных.

Еще в декабре Рашид Рахимов четко давал понять, что в зимнее окно трансферы «на вход» будут. Хотя тогда наставник не уточнял, какие именно позиции требуют усиления Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Что по трансферам?

Другие кандидаты на скорый уход из «Рубина» – Умарали Рахмоналиев, Александр Ломовицкий, Игорь Коновалов и Леон Мусаев. О возможном отъезде из Казани этой четверки почти месяц назад сообщал журналист Иван Карпов. По информации «ТИ-Спорт», в «Рубине» продолжают активно искать варианты с передачей их в аренду другим клубам для получения футболистами стабильной игровой практики. Учитывая длиннейшую «скамейку», одна из главных целей клуба в это трансферное окно – трудоустройство молодых игроков, не всегда попадающих в состав.

Однако и о приобретениях никто не забывает. Еще в декабре в беседе с «ТИ-Спорт» главный тренер команды Рашид Рахимов четко давал понять, что в зимнее окно трансферы «на вход» будут. Хотя тогда наставник не уточнял, какие именно позиции требуют усиления. Сейчас же известно, что сильные новички «Рубину» необходимы на все линии, кроме вратарской.

Говоря о зимних слухах, большинство возможных трансферов, фигурирующих в СМИ по отношению к «Рубину», не соответствуют действительности. Конкретные фамилии пока не называются. Клуб же, в свою очередь, старается вести селекционную политику очень тихо, надеясь не спугнуть потенциального иностранца. В условиях нынешней политической ситуации это имеет смысл. Так, в летнее окно один из легионеров по этой причине до Казани так и не долетел.

Валентин Пальцев из «КАМАЗа» отправится с «Рубином» на первый цикл зимних сборов в качестве просмотрового футболиста Фото: fckamaz.ru

В свою очередь, единственный потенциальный новичок, о котором доподлинно известно, – Валентин Пальцев. 22-летний универсал из «КАМАЗа» отправится с «Рубином» на первый цикл зимних сборов в качестве просмотрового футболиста. Валентин может сыграть как в центре полузащиты, так и вингера, но профильная позиция россиянина – крайний защитник. Именно на этой позиции в казанском клубе видят в Пальцеве наибольший потенциал. Продемонстрировать его молодой футболист сможет уже на следующей неделе.