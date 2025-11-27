«Рубин» Рахимова окончательно сломался. Почему болельщики требуют перемен

Вылет из Кубка России от команды Первой лиги поставил жирный знак восклицания в карьере Рашида Рахимова в «Рубине». Дело даже в не в том, что выполнить задачу выйти в полуфинал он не сумел, а в том, что болельщики окончательно устали от блеклой и бесхитростной игры команды. Почему болельщики призывают уволить наставника – в материале «ТИ-Спорта».





фото: rubin-kazan.ru

Тульский провал – апофеоз застоя и безвременья в «Рубине»

Кубковая игра в Туле – апофеоз того, что происходит с «Рубином» последние пару сезонов. Тотальная зависимость от Мирлинда Даку, неспособность меняться и перестраиваться, если что-то идет не по плану, отсутствие роста и огня в глазах у игроков.

Рашид Рахимов будто застыл в своей полупозиции образца 2023 года и по инерции продолжает делать все то же самое, что делал раньше. Все те же схемы в игре, все та же ставка на забросы на звездного Мирлинда Даку. Все тот же футбол «от соперника», когда у команды будто поставлена единственная задача – не проиграть. Двигаться маленькими шажками, как сам характеризовал Рахимов принцип функционирования команды, «держаться и делать шаги короче, но с продвижением».

Победы у «Рубина» тоже приходят. Но у этих побед всегда есть стандартный набор условий: если Даку будет в форме, если албанец продавит оборону и, если заброс из центра поля удастся, чтобы тот же албанский форвард смог этим мячом удачно распорядиться. Так или иначе, практически всегда все упирается в Даку.

Были и неплохие матчи. В начале сезона, когда «Рубин» в матче с «Зенитом» после провала в первом тайме отыгрался и подарил эмоции болельщикам. Команде уже нечего было терять, и конечно же классно сыграл господин Мирлинд. Эти отдельные эпизоды и общее седьмое место позволяют нынешнему наставнику удерживать свои позиции в клубе.

«Рубин» Рашида Рахимова играет ровно так, чтобы не случилось катастрофического провала и в руководстве клуба не смогли использовать осечку против наставника. Да, он не в простом положении внутренней борьбы, и он делает все, чтобы удержаться на плаву, делая маленькие шажки. Однако, от этого страдает качество и зрелищность игры «Рубина». В итоге, в заложниках у этой непростой ситуации остаются болельщики, которые устали от того, что их некогда топ-клуб действует в манере «Ахмата» десятых годов. Без страсти, без творческой составляющей, но с желанием не провалиться и сохранить драгоценное седьмое место.

Фото: arsenaltula.ru

Отсюда и те почти шесть тысяч гневных комментариев с призывом к отставке Рашида Маматкуловича в официальном телеграм-канале «Рубина» и официальной странице клуба «ВКонтакте». Можно сколько угодно объяснять ситуацию недопониманием внутри клуба, недостаточно качественными футболистами или отсутствием ротации. Можно доносить тезисы о поздних трансферах и отсутствием конкуренции, но болельщик не глуп – он все видит и понимает. Понимает, что главный тренер не ищет возможности, он ищет причины.

Игроки в «Рубине» не растут

Что касается роста футболистов «Рубина». Да, в Туле Велдин Ходжа во втором тайме попытался показать некую активность, что в итоге не принесло никаких дивидендов. В каких-то отдельных играх РПЛ лучше обычного выглядел Шабанхаджай. Артур Нигматуллин внезапно стал лучшим в составе казанской команды, спасая «Рубин» сначала в концовке встречи после того, как на рандеву с ним выскочил Резиуан Мирзов, а потом и в серии пенальти сделал все, чтобы его команда вытащила-таки этот матч. Полевые пенальтисты его в этом порыве не поддержали, но это уже другая история.

И все это – эпизодические случаи, когда в какой-то день у игрока есть настрой, и он «в ресурсе». Нет разговора о стабильном поступательном росте, какой был у Кристиана Нобоа, который из сезона в сезон становился звездой Премьер-лиги, нет того стремительного прибавления в качестве, как у Александра Бухарова, восстановившегося от затяжной травмы в 2008 году. К своему переходу в «Рубин» летом 2010 года он дорос до топового форварда на уровне РПЛ.

Едва ли не на каждой послематчевой пресс-конференции или пресс-подходе на открытых тренировках Рашид Рахимов повторяет тезис, что ему не хватает мастерства футболистов, конкуренции в команде, креативщиков… Сразу стоит оговориться, что тех игроков, которые сегодня надевают рубиновые футболки, пригласил сам же Рашид Маматкулович.

Фото: rubin-kazan.ru

Кажется, что это прописанная аксиома тренеров в любом игровом виде спорта – верь и поддерживай своих спортсменов публично, даже если ими недоволен. Рашид Рахимов же эмоционален и импульсивен, плюс он любит публичные яркие выступления, что в итоге играет против него.

Непонятно, на что именно делается расчет, когда специалист из раза в раз через прессу продвигает тезисы а-ля: «вы, ребята, не того уровня, чтобы биться за что-то серьезнее, мне нужны другие». Сложно представить, что это располагает к росту футболистов. Совершенно естественно, что они не пытаются действовать сверх своих сил и возможностей. В них априори не верят, почему они должны надрываться?

«Рубин» выглядел андердогом в матче с командой Первой лиги

В матче между командой РПЛ, укомплектованной для битвы за шестерку лучших, и девятой командой Первой лиги именно вторые выглядели хозяевами положения и безусловными фаворитами. Только вдумайтесь: 54% владения мячом было у «Арсенала», и только 46 % - у «Рубина». Удары по воротам: 3 – 2 в пользу туляков. Нарушали правила казанцы почти в два раза больше – 19 фолов против 11 у туляков.

Как правило, в таких случаях делают вывод, что нарушает больше команда, которая не успевает за соперником и сбивается на грубость, чтобы как-то нивелировать отставание. Но в этой игре скоростей не было вовсе. Это был максимально вязкий матч, без какого-либо наполнения футболом в чистом его виде.

Мучение на поле с обеих сторон, и вопросы здесь в первую очередь к команде Рашида Рахимова. Объяснить не слишком открытый футбол «Арсенала» можно – статус андердога и другой уровень исполнителей. Но мучения дорогостоящих игроков «Рубина» объяснить простыми фабулами невозможно.

Фото: arsenaltula.ru

А объяснения от самого Рашида Рахимова были неубедительными и воспринимать их всерьез не получается.

«Мы прекрасно понимали, что нас ждёт тяжёлая игра. Видели последние матчи «Арсенала». Почти все их игроки играли в Премьер-лиге. У нас все складывалось неплохо, но у нас в завершающей фазе были проблемы. Пенальти – лотерея, но когда в два мяча ведешь – это поражение тем более болезненное. Нужно уметь держать удар. Значит, Кубок мы не должны выиграть в этом году. Такое случается», – рассуждал после матча во время флэш-интервью.

Как получилось, что игроки, забракованные абсолютно всеми командами РПЛ и не пригодившиеся им оказались опаснее, чем дорогие легионеры «Рубина» и Далер Кузяев с 50+ играми за сборную России? Вопрос без ответа.

«Рубин» без Даку беспомощен

Как мы уже отметили, матч с «Арсеналом» в очередной раз подтвердил опасения болельщиков, что «Рубин» окончательно и глубоко стал зависим от своей главной звезды Мирлинда Даку. Полученная албанцем травма в матче с «Ахматом» создала напряженность на остаток первой половины сезона. Как оказалось, не зря.

Фото: rubin-kazan.ru

Всего 1 (!) удар в створ ворот за весь поединок (2 в сторону ворот) нанесли футболисты казанского «Рубина». Но даже с Даку в составе казанцы уже не выглядят такими опасными в нынешнем сезоне. Команды давно смекнули, откуда ждать основную опасность, включили двойную опеку и напрочь перекрыли кислород албанскому форварду. До того, как Мирлинд забил свой победный гол над «Ахматом», ему не удавалось поразить ворота соперника целых восемь игр кряду.

История циклична, и в очередной раз подтверждает правило, что ставка на одного лидера всегда рано или поздно даст сбой. Если этот лидер не Лионель Месси, разумеется.