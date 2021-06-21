«Рубин» рассмотрит вопрос о возможности сделать прививку от коронавируса игрокам команды

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал вопрос о возможности сделать прививку от коронавируса игрокам футбольного клуба из Казани.

«У нас в команде привит только весь тренерский и администартивный штаб. Никто из игроков на данный момент не привит. Как раз сегодня мы будем обсуждать эту тему, потому что эта тема, учитывая большое количество легионеров, достаточно деликатная. Будем смотреть, как выходить из этой ситуации и возможно ли привиться всем игрокам основного состава», – заявил Леонид Слуцкий.



По словам Слуцкого, сам он уже сделал прививку от коронавируса еще в феврале этого года.

