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На главную ТИ-Спорт 4 августа 2025 16:07

«Рубин» рассказал об изменениях с парковочными местами во время матча с ФК «Сочи»

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«Рубин» рассказал об изменениях с парковочными местами во время матча с ФК «Сочи»
Фото: .wikimedia.org

Казанский «Рубин» опубликовал список парковочных мест, на которых болельщики смогут оставить свои автомобили. Основная парковка Р9 будет закрыта в связи с подготовкой к проведению фестиваля «Новая волна».

Для болельщиков будут доступны альтернативные бесплатные парковки

  • Р2 – для владельцев абонементов на сектора 106 и 107- Р5 и Р7
  • общие парковки. В случае заполнения этих парковок болельщикам рекомендуется воспользоваться дополнительными парковочными зонами:
  • Дворца водных видов спорта (Сибгата Хакима 70)
  • МБ-Ирбис (Хусаина Ямашева 112Б).

Также будет усилена работа общественного транспорта по маршрутам, ведущим к стадиону.

ФК «Рубин» просит болельщиков заранее учитывать изменения и планировать свой маршрут с учётом ограничений и транспортной ситуации.

#фк рубин
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