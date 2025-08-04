«Рубин» рассказал об изменениях с парковочными местами во время матча с ФК «Сочи»

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Казанский «Рубин» опубликовал список парковочных мест, на которых болельщики смогут оставить свои автомобили. Основная парковка Р9 будет закрыта в связи с подготовкой к проведению фестиваля «Новая волна».

Для болельщиков будут доступны альтернативные бесплатные парковки

Р2 – для владельцев абонементов на сектора 106 и 107- Р5 и Р7

общие парковки. В случае заполнения этих парковок болельщикам рекомендуется воспользоваться дополнительными парковочными зонами:

Дворца водных видов спорта (Сибгата Хакима 70)

МБ-Ирбис (Хусаина Ямашева 112Б).

Также будет усилена работа общественного транспорта по маршрутам, ведущим к стадиону.

ФК «Рубин» просит болельщиков заранее учитывать изменения и планировать свой маршрут с учётом ограничений и транспортной ситуации.