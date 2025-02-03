В «Рубине» рассказали о планах команды на зимнее трансферное окно

фото: rubin-kazan.ru

Генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов рассказал, что команда планирует делать на трансферном рынке текущей зимой.

«От любого клуба, в том числе и от "Рубина", до 20 февраля можно ждать чего угодно. Это касается трансферов и на выход, и на вход», — цитирует Айбатова «Чемпионат».

Напомним, казанская команда завершила первую часть РПЛ на восьмом месте в таблице. В текущее трансферное окно «Рубин» покинули нападающий Джоэль Фамейе, перешедший в венгерскую «Академию Пушкаша», и полузащитник Умарали Рахмоналиев, отправившийся на правах аренды в азербайджанский «Сабах» до конца сезона.

4 февраля команда Рашида Рахимова сыграет с «Сурханом», а 9 – с «Нефтчи» в рамках сборов.