«Рубин» пытался продать Хакшабановича в шотландский «Селтик»

«Рубин» в летнее трансферное окно пытался продать полузащитника Сеада Хакшабановича в шотландский «Селтик». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, казанский клуб предлагал приобрести «Селтику» черногорского полузащитника, за которого год назад заплатил 6.5 млн евро.

Отмечается, что шотландский клуб от данной сделки решил отказаться в связи со сложностями в осуществлении денежных операций.

Напомним, минувшим летом по аналогичному маршруту из «Рубина» в «Селтик» за 5 млн евро перешел шведский защитник Карл Старфельт.