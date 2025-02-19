«Рубин» пытается приобрести защитника Бразила

фото: rubin-kazan.ru

«Рубин» предпринимает попытки подписать уругвайского центрального защитника Мауро Бразила. Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов в своем телеграм-канале.

Бразила является свободным агентом, статус которого получил 1 января 2024 года. Рашид Рахимов рассчитывает на уругвайца, а команда изучает возможность его подписания. В то же время «Рубин» не сможет подписать контракт с игроком в течение двух недель после закрытия трансферного окна, поскольку Мауро стал свободным агентом до начала текущего регистрационного периода (с 23 января по 20 февраля), сообщает источник.

Напомним, ранее генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов заявлял, что подписаний в текущее трансферное окно ждать не стоит.

Первую часть РПЛ «Рубин» завершил на восьмом месте в таблице.