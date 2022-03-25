news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Спорт
25 марта 2022  15:37
Дамир Садриев

«Рубин» проведёт товарищескую игру против «Крыльев Советов» в Казани

news_top_970_100

«Рубин» во время международной паузы на игры сборных проведет товарищескую игру против «Крыльев Советов». Об этом сообщает пресс-служба самарского клуба.

Стоит отметить, что игра состоится завтра в Казани.

Напомним, после 22-х туров «Рубин» с 25 очками располагается на десятом месте турнирной таблицы Российской Премьер-лиги. В свою очередь, самарцы с 32 баллами идут седьмыми.

Следующую игру в рамках чемпионата России казанский клуб проведет 1 апреля против подмосковных «Химок». Встреча состоится в 19:00 на стадионе «Ак Барс Арена». 

#фк рубин #фк крылья советов #футбол
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное