«Рубин» проведёт товарищескую игру против «Крыльев Советов» в Казани

«Рубин» во время международной паузы на игры сборных проведет товарищескую игру против «Крыльев Советов». Об этом сообщает пресс-служба самарского клуба.

Стоит отметить, что игра состоится завтра в Казани.

Напомним, после 22-х туров «Рубин» с 25 очками располагается на десятом месте турнирной таблицы Российской Премьер-лиги. В свою очередь, самарцы с 32 баллами идут седьмыми.

Следующую игру в рамках чемпионата России казанский клуб проведет 1 апреля против подмосковных «Химок». Встреча состоится в 19:00 на стадионе «Ак Барс Арена».